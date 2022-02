18-vuotias Iida Vainio ilmestyi lentokentälle kultamekossa, ja yksi kuva teki hänestä someilmiön: "Ehkä asiaa voisi yrittää lyttäämisen sijaan ymmärtää"

Asiat etenivät nopeasti

Haastattelun aikana Valavuori kertoi antavansa Vainiolle kolmeksi kuukaudeksi oman ohjelman, jota esitetään Valavuoren Twitch-kanavalla. Vainiolla on vapaat kädet lähetyksen toteuttamiseen. Ensimmäinen lähetys on jo perjantaina.

Valavuoren tarjous on tilaisuus, jollaisesta Vainio on haaveillut. Urheilutoimittajuus on hänen haaveensa, ja hän oli jo valmiiksi muuttamassa Lappeenrannasta Tampereelle muun muassa siksi, että se on suomalaisen jääkiekon pääkaupunki.