Runsaslumisen talven aikana saattaa tietämättään rikkoa liikennelakia, pysäköinninvalvoja: "Alkaa muotoutua epätoivoisia pysäköintejä"

Viimepäiväisen lumisateet ovat saaneet aikaan sen, että koko Suomea koristaa nyt paksu lumikerros. Runsasluminen talvi voi aiheuttaa tilanteita, joissa ajoneuvon kuljettajan on käytännössä mahdotonta noudattaa liikennesääntöjä, esimerkiksi lumen peitossa olevien liikennemerkkien takia.

Poliisi: talvella pitää ajaa varovaisemmin

Viime aikoina on satanut myös etelässä runsaasti lunta. Tampereen Sorinkadulla poliisilaitoksen edessä oli tänä aamuna suuri auraamalla luotu lumikasa kadun varressa.

– Terve maalaisjärki on käytössä myös lainvalvojilla. Talvisin valvontapaikka valitaan niin, että ajoneuvon kuljettaja voi jo ympäristöstä havainnoida, että tiellä on matalampi nopeusrajoitus.

Pysäköinninvalvonnassa epäselviä tilanteita

– Kuuntelemme hallinto-oikeuksien päätöksiä. Mielestäni niissä on tullut esille se, että jos on merkki on lumen peitossa, niin silloin voi olla tilanne joka kääntyy asiakkaan eduksi, Tampereen kaupungin vastaava pysäköinnintarkastaja Sami Hurinki sanoo. ** **