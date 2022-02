"Mulla mikään ollu", harmittelee pettynyt abi – osa toivoo nyt kahta viivaa kotitestiin, mutta lääkäriltä koronanmetsästys ei saa tukea

Läppä tai ei, Ylen saamien tietojen mukaan kokkolalaisabiturientin heiton taustalla on totuuspohjaa.

Yle on taustahaastatteluissa kuullut nuorten pohdintoja. Kukaan koronaa "metsästävistä" ei kuitenkaan suostu esiin nimellään ja kasvoillaan. Perusteena on se, että nuoret uskovat leimautuvansa vastuuttomiksi tulella leikkijöiksi, vaikka haluavat turvata ylioppilaskirjoituksensa. Muita ei haluta sairastuttaa.

Soiten infektioylilääkäri Marko Rahkoselle koronanmetsästys on ilmiönä tuttu, vaikka omassa työssään hän ei olekaan siihen törmännyt. Vastaavaa tartunnanhakua on toteutettu aiemmin esimerkiksi vesirokkobileissä.

– Aina kun haetaan tarttuvaa tautia, leikitään riskillä – eikä ihan vähänkään. Kyse on virustaudista, johon ei ole spesifiä hoitoa, ja on arpapeliä, millainen kortti kohdalle sattuu, sanoo Rahkonen.

Erityistä riskipeliä tartunta on rokottamattomilla, mutta myös nuori ja perusterve rokotettu voi saada toivomaansa vakavamman taudin, joutua jopa sairaalaan tai kärsiä long covid -oireista pitkään.

Tartuntoja liikkeellä muutenkin

Todennäköisyys tartunnan saamiseen on koko maassa yrittämättäkin suuri. Kokkolassa jokaisen abiturientin kaveripiirissä on koronapositiivisia.

Ryppäitä on lähtenyt syntymään esimerkiksi penkkareiden ja Wanhojen tanssien yksityisillä jatkoilla eli kokkolalaisnuorten perinteisellä mökkeilyviikonlopulla.

Yksi koronaan sairastuneista abeista on Olivia Leimu :

Riia Pulkkinen on itse pysynyt terveenä, vaikka kavereilla on jo koronatartuntoja.

Tartunta vei takaisin töihin, väliaikaisesti

Ilmajokelaiselle Katriina Muilulle koronakahvit ovat tuttu ilmiö. Joku laittaa viestiä, että perheessä on korona ja kysyy, kuka haluaa tulla käymään.

Muilukin on kyläillyt tartunnan toiveissa. Syy on selkeä: hän on halunnut voida tehdä työtään hoitajana, mutta päätyi rokottamattomana palkattomalle pakkolomalle helmikuun alussa.