Ilmailualan eurooppalaiset päättäjäkään eivät päässeet Tampereelle lentäen – Suomen kakkoskentällä odotetaan toukokuussa alkavaa nousua

Giacomo Cattaneo on Bergamon lentokentän kaupallisen liikenteen johtaja ja osallistuu Tampereella käynnissä olevaan ilmailualan verkostoitumistapahtumaan. Jo 18. kertaa järjestettävä Connect-tapahtuma tuo yhteen yli 500 päätöksentekijää eurooppalaisilta lentokentiltä ja -yhtiöistä. Suomessa he ovat koolla nyt ensimmäistä kertaa.

– Ehdotan Tamperetta kohteeksi aina, kun siihen on mahdollisuus. Täällä on mukana muun muassa Ryanair, joka lentää meille, ja tietysti Air Baltic, jonka näkisin mielelläni meidän kentällämme. Toivon todella, että reitti saataisiin palautettua.

Tampere-Pirkkala pysyi auki koko korona-ajan

– Kaiken aikaa meille on tullut ja meiltä on lähtenyt myös jettejä ja rahtikoneita. Olemme siinä mielessä onnekkaita, että meillä on paljon muutakin kuin reittiliikennettä, Nurminen sanoo.

Tamperetta myydään bisneksellä

Pandemia on koetellut ilmailualaa laajasti. Viimeksi tällä viikolla on uutisoitu SAS:n isoista talousongelmista. Yhtiö kertoi tiistaina tulostiedotteessaan aloittavansa uuden säästöohjelman. SAS:in piti aloittaa lennot Tampereen ja Tukholman välillä jo huhtikuussa, mutta nyt lennot on peruttu. Mari Nurminen on toiveikas sen suhteen, että yhtiö saa asiansa kuntoon ja palaa Pirkkalaankin viimeistään syksyn mittaan.