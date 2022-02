Uusien koronatartuntojen määrä yhä vain lisääntyy Kymenlaaksossa – johtajaylilääkäri: "Tilanne Suomen huonoin tai ainakin huonoimpia"

Tartuntoja on eniten 10–19-vuotiailla lapsilla ja nuorilla sekä 30–49-vuotiailla. Vähiten niitä on yli 60-vuotiailla.

Moni tartunnan saanut on sote-ammattilainen

Sairaalahoidossa on kymmenen ihmistä. He tarvitsevat hoitoa joko koronan takia tai heillä on koronatartunta, mutta he tarvitsevat hoitoa muusta syystä. Määrä on Kymenlaaksossa melko maltillinen, mutta johtajaylilääkärin mukaan tilanne voi keikahtaa huonompaan suuntaan.