EU jättää pakotteissaan järeimmät keinot käyttämättä – rahoitusmarkkinoilta sulkeminenkin on pitkälti symbolista, arvioi asiantuntija

Länsimaiden uusien Venäjän-vastaisten talouspakotteiden ensimmäinen erä on vasta varoituslaukaus.

– Symboliarvoltaan merkittävin on Venäjän valtion sulkeminen pois läntisiltä pääomamarkkinoilta, Vuorio sanoo.

Uhka on symbolinen, koska Venäjällä on vahva kassa eikä se välttämättä tarvitse lisälainaa.

EU lisäsi pakotelistalle muun muassa 351 duuman jäsentä, jotka äänestivät Itä-Ukrainan separatistialueiden tunnustamisen puolesta. Listalla on myös 27 muuta tahoa, jotka EU:n mukaan ovat loukanneet Ukrainan suvereniteettia.

Mitä sanktiolistalle joutuminen tarkoittaa henkilölle?

Sanktiolistalle päätyneen henkilön toisessa maassa olevaa omaisuutta jäädytetään. Venäläisillä suurliikemiehillä on merkittäviä omistuksia Lontoossa.

Jos henkilöllä on esimerkiksi Britanniassa pankkitili, hän ei saa rahojaan sieltä pois. Monet ovat tosin sanktioiden pelossa voineet siirtää varojaan jo muualle.

Suomen Pankin nousevien talouksien tutkimuspäällikkö Iikka Korhonen sanoo, että kaikki kansainväliset pankit käyttävät dollareita, joten Yhdysvaltain määräyksillä on suuri vaikutus pankkien toimintaan ympäri maailmaa.

Suomessakin on käsitelty oikeudessa Venäjän lisäksi Suomen kansalaisuuden omaavan liikemiehen Boris Rotenbergin tapausta, jossa pankit eivät suostuneet avaamaan tiliä Yhdysvaltain pakotelistalla olevalle henkilölle .

Pääsevätkö sanktiolistan henkilöt maahan?

Vaikeutuuko Venäjän lainansaanti?

Venäjä ei kuitenkaan ole rahan tarpeessa. Muun muassa korkean öljyn hinnan ansiosta Venäjän budjetti on ylijäämäinen.

Venäjän valtion velka on parikymmentä prosenttia bruttokansantuotteesta eli taso on hyvin matala verrattuna moniin länsimaihin. Lisäksi Venäjällä on puskurina merkittävät valuuttavarannot.