Suomessa kahlataan paikoin harvinaisen syvissä lumikinoksissa, mutta torstaista on tulossa märkä

Tilastohistoriallisesti Suomessa eletään paikoin top 5 -lumivuotta varsinkin maan etelä- ja keskiosissa sekä idässä. Siitä on kiittäminen muun muassa useampaa reipasta lumimyräkkää.

Esimerkiksi Pohjois-Karjalassa ja Pohjois-Savossa lunta on paikoin ollut enemmän kuin moniin vuosiin. Sekä pohjoisessa että idässä on yli metrin korkuisia kinoksia. Yli puolimetrisiä lumikasoja löytyy aivan etelää myöten, ja Ahvenanmaatakin on siunattu 20 sentin lumikerroksella.