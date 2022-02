Kahden vuoden piina päättyy, kun kaksoiskaupungin rajavartijat lähtevät – Tornio-Haaparannan yhteiselo helpottuu huomattavasti

Tornion ja Haaparannan rajayhteistyön kehittäjä Hanna-Leena Ainonen on hyvin helpottunut tarkastusten päättymisestä. Se merkitsee kaikille vapaampaa elämää ja varsinkin rajan yli työssä käyville huomattavaa muutosta parempaan.

– Minulla on varmaan yhtä iso hymy kuin Suomen jääkiekon olympiakullasta. Olen tosi iloinen ja helpottunut, Ainonen iloitsee.

Rajavartiolaitos on lähes kahden vuoden tarkastanut Ruotsista Tornioon saapuvien matkustajien koronatodistuksia ja ohjannut heitä tarvittaessa terveystarkastukseen. Lisäksi ajoittain on ollut voimassa sisärajavalvonta. Sen aikana vartijat ovat tarkistaneet myös maahantulon edellytykset.

Toiko poikkeusaika rypyn rakkauteen?

Poikkeusaika on kiristänyt monen hermoja ja ikäviä kommentteja on lentänyt väylän molemmin puolin. Jääkö yhteistyöhön särö, onko rakkauteen tullut ryppy?

Tornion ja Haaparannan rajayhteistyön kehittäjä Hanna-Leena Ainonen sanoo, että rajatarkastuksen loppuminen on iso helpotus alueen ihmisten arkeen.

Sisärajavalvonnan aikana Tornion ja Haaparannan erottivat toisistaan raja-aidat. Tiiviin kaksoiskaupungin jakaminen ja pakkoero on ollut monelle rajan asukkaalle ja yritykselle kova paikka.

Ongelmaksi rajaseudulla on koettu se, että valtakunnalliset päättäjät sen paremmin Suomessa kuin Ruotsissakaan eivät oikein ole sisäistäneet Tornio-Haaparannan tai ylipäätään Tornionjokilaakson yhteistä elämää. Arkea ja pyhää eletään Väylän eli Tornionjoen molemmin puolin yhdessä. Kun se ei ole ollut mahdollista, on kuin mikä tahansa kunta tai kaupunki jaettaisiin yhtäkkiä kahtia.

"Lekalla päähän"

Pirkko Siukonen on asunut lähes 40 vuotta Torniossa ja tottunut kulkemaan alueella vapaasti. Niinpä maaliskuussa 2020 tulleet rajoitukset olivat järkytys.

Kuuliaisena kansalaisena Siukonen on pysytellyt koko korona-ajan tiiviisti poissa Ruotsin puolelta. Vain syksyllä 20 viikon kestäneen vapaamman jakson aikana hän on käynyt Haaparannan puolella kuvaamassa lintuja – erittäin innokas valokuvaaja kun on.