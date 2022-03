Autonavaimen hyytyminen kylmässä voi yllättää täysin autoilijan – katso miten pääset sisälle, jos keskuslukitus ei avaa ovia

Tulet laskettelurinteestä tai hiihtämästä pitkän päivän jälkeen ja tartut auton ovenkahvaan. Vastoin totuttua keskuslukitus ei avaakaan ovia. Myöskään kauko-ohjainavaimen ”lukko auki” -painikkeesta ei tapahdu mitään. Mekaanista avainta ei näy, sen enempää kuin lukkoakaan. Tällaisiin tapauksiin Tiepalvelu on vuosien varrella törmännyt. Ei hätää, sisälle on mahdollista päästä ja saada auto jopa käyntiin avaimen patterin loppumisesta huolimatta.

Autoliiton Tiepalvelulla on vuosittain viitisensataa keikkaa, jotka liittyvät auton avainongelmiin. Määrä on vähentynyt vuodesta 2018 jonkin verran. Vielä kolme vuotta sitten uloslukitusten osuus Tiepalvelun kokonaisavustuksista oli 1,2 prosenttia, kun viime vuonna se oli 0,9 prosenttia.

Autoliiton koulutuspäällikkö Teppo Vesalaisen mukaan osasyynä vähenemiseen on, että avaimettomalla käynnistyksellä varustettuja autoja on ollut markkinoilla jo varsin pitkään. Ihmisten tietoisuus niiden toiminnasta on siis lisääntynyt.