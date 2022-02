Yritykset varautuvat Venäjän toimien seurauksiin: ukrainalaisten halu tulla töihin Suomeen voi lisääntyä, mutta pääsy vaikeutua

Venäjä on tukenut Itä-Ukrainan separatisteja vuodesta 2014. Venäjän tukemien joukkojen ja Ukrainan armeijan välisissä taisteluissa on kuollut kahdeksassa vuodessa arviolta 14 000 ukrainalaista. Haavoittuneita on moninkertainen määrä.

Tamperelaisyritys tuo hoitajia ja lääkäreitä Ukrainasta

– Löysimme Ukrainasta hyvän yhteyshenkilön, jonka kanssa on ollut helppo asioida. Ukrainasta on tulossa lähihoitajia, sairaanhoitajia ja lääkäreitä.

Komlevin mukaan Suomeen haluavien määrä on kuitenkin lisääntynyt, kun Venäjän uhka Ukrainaa kohtaan on kasvanut. Venäläistaustainen Komlev itse on parhaillaan Tampereella. Hän on asunut Tampereella 13 vuotta.