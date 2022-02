Pörssisähköä käyttävän puutarhayrittäjän yllättävä kommentti sähkön kallistumiseen: “On eletty kuin porsaat pellossa sata vuotta”

– Tehokkuutta on ollut pakko hakea. Hyvän suunnittelun kautta pitää päästää siihen, että oikeat miehet ja oikeat koneet ovat oikeaan aikaan oikeassa paikassa. Yksi on hyvä harventamaan, toinen on taitava päätehakkuussa, toimitusjohtaja Hannu Hokkanen esittelee.