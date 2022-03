Venäjä muutti kansalaisuutta koskevia kriteerejään – Stefan Mynttinen, 33, kertoo, miksei missään nimessä halua venäläiseksi: "Ei ole käynyt mielessäkään"

Lappeenrannassa asuva Stefan Mynttinen on 33-vuotias Suomen kansalainen. Mies puhuu sujuvasti suomea ja venäjää.

– Pidän itseäni puoliksi venäläisenä ja puoliksi suomalaisena. Olen syntynyt Suomessa, mutta äitini on venäläinen, kertoo Mynttinen.

Jos Mynttinen haluaisi, hän voisi hakea itselleenmyös Venäjän kansalaisuutta, ja todennäköisesti myös saisi sen.

Venäjän kansalaisuus ei häntä kuitenkaan kiinnosta.

– Ei ole käynyt mielessäkään. Joutuisin ottamaan vastuita, joita Venäjän kansalaisuus toisi tullessaan, sanoo Mynttinen.

Mynttinen kertoo, että vastuut voisivat olla jonkinlaisissa hätätilanteissa määräyksiä tulla pakkotyöhön tai joutumista sotilaalliseen operaatioon.

– Olen käynyt suomalaisen armeijan enkä usko, että venäläiset vastuut koskisivat minua. En kuitenkaan halua ottaa Venäjän kansalaisuutta ja riskiä, että joutuisin lähtemään Venäjälle sotilaalliseen operaatioon.

Kaksoiskansalaisten määrä kasvaa

Suomen kansalaisina on tällä hetkellä noin 35 000 sellaista ihmistä, joilla on sekä Suomen että Venäjän kansalaisuudet. Määrä kasvaa joka vuosi noin 1 500–2 000 ihmisellä.

Alla oleva taulukko kertoo, miten Suomen ja Venäjän kaksoiskansalaisten määrä on kasvanut reilun 20 vuoden aikana.

Vaikka Suomen ja Venäjän kaksoiskansalaisia on noin 35 000, venäjää äidinkielenään puhuvia on Suomessa runsaasti enemmän, runsaat 84 000. Jos heillä on venäläiset vanhemmat tai juuret Venäjällä, voisivat he mahdollisesti saada myös Venäjän kansalaisuuden ja jatkaa edelleen asumista Suomessa.

Käytännössä tarkoittaa siis sitä, että Suomeen muuttava venäläinen voi saada Suomen kansalaisuuden ja säilyttää myös Venäjän kansalaisuuden.

Vuodesta 2020 lähtien myös sellainen suomalainen, jolla ei ole venäläisiä sukujuuria, voi saada Venäjän kansalaisuuden ja säilyttää samalla oman kansalaisuutensa. Hakijan tulee luonnollisesti täyttää Venäjän kansalaisuudelta vaadittavat ehdot, ennen kuin kansalaisuuden voi saada.

– Nyt ei ole estettä sille, että täytyy luopua toisesta kansalaisuudesta, kertooprofessori Marianna Muravyeva Helsingin yliopiston alaisesta Aleksanteri-instituutista.

Tarkat selvitykset

Viime päivien tapahtumat Venäjällä ja Ukrainassa ovat herättäneet sosiaalisen median keskusteluissa huolta, voiko kaksoiskansalaisjärjestelmä olla jonkinlainen uhka Suomen turvallisuudelle.

– Suojelupoliisi ei näe Suomen ja Venäjän kaksoiskansalaisten määrän kasvua sinällään uhkana kansalliselle turvallisuudelle. Suojelupoliisi arvioi riskejä yksilötasolla turvallisuusselvitysten yhteydessä. Jokaisessa tapauksessa tehdään aina tapauskohtainen harkinta, jossa otetaan huomioon esimerkiksi toisessa maassa olevat omaiset ja varallisuus sekä vieraan valtion kansalaisuus, vastaa Suojelupoliisi viestintänsä välityksellä.

Kaksoiskansalaisuus voi Suojelupoliisin mukaan kuitenkin olla joskus uhka henkilölle itselleen.

– Eräiden maiden tiedusteluorganisaatiot voivat käyttää omaa lainsäädäntöään kaksoiskansalaisia vastaan ja pyrkivät velvoittamaan kaksoiskansalaiset tiedusteluyhteistyöhön. On tapauksia, joissa myös suomalaisia virkamiehiä, joilla on kaksoiskansalaisuus, on pyritty kiristämään yhteistyöhön.

Kansallisen turvallisuuden kannalta merkittäviin tehtäviin valittavista ihmisistä Suojelupoliisi kertoo tekevänsä turvallisuusselvityksen, jonka osana selvitetään myös henkilön ulkomaansidonnaisuudet. Siinä arvioidaan, voivatko henkilön siteet toiseen maahan altistaa hänet työtehtävässään hyväksikäytölle, painostukselle, lahjomiselle tai muulle epäasialliselle vaikuttamiselle.

Kaksoiskansalaisella on sekä Suomen että Venäjän passit. Kuva: Yle, Wikimedia Commons

Vuonna 2018 Poliisiammattikorkeakoulu epäsi opiskelupaikan kaksoiskansalaiselta, jolla oli sekä Suomen että Venäjän kansalaisuudet. Oikeuden mukaan päätös oli aiheellinen.

Suomessa kaksoiskansalainen on tasa-arvoisesti sekä Suomen että Venäjän kansalainen.

Venäjä ei kuitenkaan tunnusta samanlaista tasa-arvoista kaksoiskansalaisuutta, jossa molemmat kansalaisuudet olisivat samanarvoisia.

– Venäjä tunnustaa sen niin, että vaikka henkilö olisi kaksoiskansalainen, niin hän on ennen kaikkea Venäjän kansalainen. Venäjän kansalaisuudesta luopunut Suomen kansalainen saa helposti Venäjän kansalaisuuden takaisin, varsinkin jos on syntynyt Venäjällä, , kertoo professori Marianna Muravyeva Helsingin yliopiston alaisesta Aleksanteri-instituutista.

Kaksoiskansalaiset ovat voineet vapaasti liikku itärajan yli myös koronarajoitusten aikana. Kuva: Kalle Purhonen / Yle

"Olen syntynyt vapaaseen Suomeen"

Lappeenrannassa asuva Stefan Mynttinen vakuuttaa, että ainakaan näissä poliittisissa oloissa hän ei hakisi kaksoiskansalaisuutta, vaikka se olisi kuinka helppoa.

– Poliittisen järjestelmän tulisi Venäjällä muuttua täysin, sanoo Mynttinen.

Stefan Mynttinen kertoo, millä tavalla hän kokee olevansa puoliksi suomalainen ja puoliksi venäläinen. Petri Kivimäki haastattelee.

Venäjän poliittiset tavoitteet ovat Mynttisen mukaan utuisia ja retorisia, eikä oikealla totuudella ole Venäjällä lähtökohtaisesti mitään merkitystä.

– Minä olen syntynyt vapaaseen ja vauraaseen Suomeen, jossa minut on kasvatettu kriittiseksi, liberaaliksi, ja demokraattiseksi. Nämä arvot eivät sovi yhteen kaikenlaisen nokkelan sanaleikin kanssa, jonka tavoitteena on vain kyyninen oman kasan kasvattaminen, niin kuin se nyt Venäjällä on, sanoo Mynttinen.

Stefan Mynttinen työskentelee yrityksessä, jossa hän on voinut hyödyntää venäjän kielen taitoaan. Kuva: Petri Kivimäki / Yle

Mynttisen ystäväpiirissä on useita kaksoiskansalaisia. Hänen mukaansa he ovat ihan tavallisia ihmisiä, jotka elävät tavallista arkea.

Suomessa asuvat venäläiset ovat myös aktiivisesti osallistuneet Suomessä järjestettyihin mielenosoituksiin, joissa on vaadittu Venäjän vetäytymistä Ukrainasta.

Stefan Mynttisen mukaan kaksoiskansalaisuudesta on vain vähän hyötyä.

– Rajan yli liikkuminen, kun ei tarvitse viisumia. Myös asiointi Venäjällä, jos tarvitsee hoitaa esimerkiksi perintöön tai perheeseen liittyviä asioita, kertoo Mynttinen.

Tuhansia kansalaisuushakemuksia

Kaksoiskansalaisella on periaatteessa samat oikeudet ja velvollisuudet kuin henkilöllä, jolla on vain Suomen kansalaisuus. Hän voi siis esimerkiksi tehdä töitä tai saada suomalaista sosiaaliturvaa.

Maahanmuuttovirasto saa joka vuosi tuhansia kansalaisuushakemuksia. Määrät ovat viime vuosina vaihdelleet 10 000 hakemuksen molemmin puolin.

Viime vuonna kansalaisuushakemuksia tuli tavallista enemmän, noin 14 000. Eniten kansalaisuutta anoivat venäläiset, ruotsalaiset ja irakilaiset. Kahden viime vuoden aikana eniten kansalaisuushakemuksia ovat tehneet irakilaiset.

– Venäläiset ovat aina olleet iso hakijajoukko. Esimerkiksi viime vuonna Suomen kansalaisuuden sai noin 1 200 Venäjän kansalaista, kertoo Maahanmuuttoviraston vastuualueen johtaja Anna Lindström.

Lappeenrannassa Nuijamaan raja-aseman kautta rajanylittäjiä on parin viime vuoden ajan ollut vain murto-osa aikaisempiin vuosiin verrattuna. Kuva: Kalle Purhonen / Yle

Suomen kansalaisuus myönnetään, jos hakija täyttää kansalaisuuteen vaadittavat ehdot. Hakijalla tulee muun muassa olla riittävä kielitaito, hänen tulee olla nuhteeton, asunut Suomessa riittävän kauan, hänen henkilöllisyys tulee olla selvitetty ja hänellä tulee olla luotettava toimeentulo.

Melkein kaikki hakemukset hyväksytään. Esimerkiksi Venäjän kansalaisten kansalaisuushakemuksista ainoastaan joka kymmenes hylättiin. Irakin kansalaisten hakemuksista hylkäysprosentti oli noin 20.