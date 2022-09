Some vilisee oman elämänsä epidemiologeja ja sotastrategeja – Monia heistä saattaa riivata Dunning-Kruger -ilmiö

Osa artikkelin sisällöstä ei ole välttämättä saavutettavissa esimerkiksi ruudunlukuohjelmalla.

Parina viime vuonna sosiaalisessa mediassa ei ole voinut välttyä epidemiologian “asiantuntijoilta”. Tänä vuonna keskusteluketjuissa vitsaillaan siitä, kuinka viimevuotiset epidemiologit ovat nyt “pätevöityneet” Ukrainan sodan myötä sotatieteeseen. Kyseessä on Dunning-Kruger-efekti, jonka psykologian tutkijat David Dunning ja Justin Kruger löysivät tutkimuksessaan (siirryt toiseen palveluun) vuosituhannen vaihteessa.

Suomeksi Dunning-Kruger-efektin sisällön voisi tiivistää, että henkilö luulee tietävänsä, mutta ei tiedä luulevansa. Siitä käytetään myös termiä ylivertaisuusvinouma.

Kuva: M&N / Alamy/All Over Press

Alkuperäisessä tutkimuksessa Dunning ja Kruger pyysivät koehenkilöitä ensin arvioimaan kykyjään kieliopissa, loogisessa päättelyssä ja huumorissa. Sen jälkeen heidän osaamisensa testattiin kyseisissä aihepiireissä. Kävi ilmi, että heikoimmille pisteille testissä päässeet olivat järjestään arvioineet omat kykynsä keskivertoa paremmiksi. Osa piti itseään jopa huippuosaajina.

Kyse on metakognitiosta

Metakognitio on sitä, että ihminen osaa arvioida omia tietojaan ja osaamistaan.

David Dunning on todennut (siirryt toiseen palveluun), että tieto ja ymmärrys, joita tarvitaan siihen, että on hyvä jossain tehtävässä, on usein samaa tietoa ja ymmärrystä, jota tarvitaan tunnistamaan, että ei ole kovin hyvä jossain tehtävässä. Jos tietoa ja ymmärrystä asiasta ei ole, henkilö pysyy myös autuaan tietämättömänä omista puutteistaan.

Toteutus vaati toimiakseen JavaScriptin.

Ei ole ehkä yllätys sosiaalisen median ketjuja seuranneille, että mitä vähemmän asiasta on tietoa, sitä kovemmalla äänellä omia kantoja huudetaan. Tämä on todettu myös tutkimuksessa (siirryt toiseen palveluun), jossa tutkittiin henkilöiden ymmärrystä geneettisesti muunnelluista ruoka-aineista. Tutkijat selvittivät koehenkilöiden mielipiteitä, uskomuksia, käsityksiä. Lopuksi myös heidän osaamisensa tieteellisestä tiedosta testattiin.

Tulokset osoittivat, että kovin vastustus ruuan geenimuuntelua kohtaan tuli niiltä, joiden asiatiedot aiheeseen liittyen olivat vähäiset. Vähäiset tiedot olivat yhteydessä siihen, että henkilö kuvitteli tietävänsä paljon.

Oikean tiedon saaminen ei välttämättä auta

Entä jos saan tietää, miten oikeasti olen pärjännyt testissä verrattuna muihin? Dunningin ja Krugerin tutkimuksessa oli myös osa, jossa testeissä huonoimmin ja parhaiten pärjänneille koehenkilöille näytettiin muiden sekä hyviä että huonoja koevastauksia ja pyydettiin heitä arvioimaan niitä. Sen jälkeen heitä pyydettiin vielä arvioimaan omia vastauksiaan uudestaan.

Vaikka huonoiten pärjänneet näkivät parempia koevastauksia kuin mihin olivat itse pystyneet, silti he pitäytyivät aiemmassa käsityksessään, että heidän oma osaamisensa on keskivertoa parempaa.

Dunning-Kruger-efektiin voi törmätä tyypillisesti liikenteessä. Kuva: Pekka Kyytinen / Museovirasto, Kansatieteen kokoelma

Mielessä saattaa polttaa kysymys, koskeeko Dunning-Kruger-efekti vain muita, eikä ollenkaan itseä? Ei. Se koskee meitä kaikkia ja pirullista on se, että itsestä voi olla vaikea huomata, että vain luulee tietävänsä.

Tämä johtuu siitä, että kukaan ei voi olla asiantuntija joka asiassa. Tutkimuksissa (siirryt toiseen palveluun) on selvinnyt esimerkiksi, että 80% autoilijoista pitää itseään muita autoilijoita parempina kuskeina (siirryt toiseen palveluun). Kuitenkin kaikki autoilijat ovat ajokoulun käyneitä, joten voisi kuvitella, että kaikki ovat tässä mielessä liikenteessä samalla osaamisella.

Ylivertaisuusvinouma toimii myös käänteisesti

Dunning-Kruger-efekti toimii myös toiseen suuntaan. Kun ihmiselle on kertynyt jostain asiasta paljon tietoa ja osaamista, hän ymmärtää, että on todennäköisesti vielä paljon, mitä hän ei tiedä. Tämä saa varovaiseksi esittämään vahvoja argumentteja asioista, joista ei vielä tiedä tarpeeksi.

Opiskelu ennaltaehkäisee Dunning-Kruger-efektin toteutumista omalla kohdalla. Kuva: Antero Tenhunen / Yle

Ja jotta asia ei olisi liian yksinkertainen, vuosikaudet tietojaan kartuttaneilla asiantuntijoilla saattaa olla maailmasta harhakäsitys: he helposti kuvittelevat, että ympärillä olevat ihmiset tietävät saman kuin he, jolloin he ovat puheissaan vielä varovaisempia, koska saattavat aliarvioida omaa osaamistaan suhteessa muihin.

Lääke ylivertaisuusvinoumaan ja Dunning-Kruger-efektin selättämiseen on siis opiskeleminen.

Juttua varten on haastateltu apulaisprofessori Johanna Kaakista Turun yliopistosta.

Missä tilanteissa olet törmännyt Dunning-Kruger-efektiin? Voit keskustella aiheesta ma 19.9. klo 23 asti.