Ukrainan sota on nostanut Macronin asemaa Ranskan presidentinvaalissa – vahva haastaja on edelleen Venäjä-mielinen Éric Zemmour

Järjestäjien mukaan paikalle on saapunut kaksituhatta Zemmourin kannattajaa, mutta silmämääräisesti heitä on selvästi vähemmän. Pellolla seisoskelu vaatii sitkeyttä, sillä rannikkoa yöllä piiskannut myrsky on muuttanut maan upottavaksi mutavelliksi.

– Mielestäni Ranskan oikeisto on hylännyt perinteiset arvonsa. Zemmour lupaa palauttaa Ranskan itsenäisyyden ja taloudellisen suuruuden, mikä on aivan välttämätöntä, Vienne sanoo Ylelle.

Ukrainan sota vaikuttaa Ranskan vaaliasetelmiin

Ranska valmistautuu huhtikuussa pidettäviin presidentinvaaleihin, mutta Venäjän hyökkäys on sotkenut kampanjointia. Huomio on kohdistunut suurvaltojen johtajien kanssa neuvotteluja käyvään presidenttiin Emmanuel Macroniin , joka vahvisti ehdokkuutensa viime viikon torstaina.

Äärioikeiston Venäjä-mielisyys on joutunut epäilyttävään valoon

Siinä missä Le Pen on pyrkinyt maltillistamaan ja salonkikelpoistamaan puoluettaan, Zemmour on vienyt politiikkansa selvästi äärioikeaan laitaan. Zemmour on saanut useita rasismiin liittyviä tuomioita, ja häntä on syytetty muslimien halventamisesta ja sovinismista.