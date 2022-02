Yle Lvivissä: Ukraina varautuu nyt sotaan – koulusta tuli ohje pakata lapsille valmiusreput, Roman osti uuden tähtäimen kivääriinsä

LVIV Ukrainalainen Irina Jasinska sai eilen lapsensa opettajalta viestin. Kouluun pitää pakata mukaan valmiusreppu, jossa on vettä, keksejä, lapsen henkilötiedot, taskulamppu ja lämpimiä vaatteita.

Reppu on pakattava, koska Ukraina valmistautuu nyt aivan uudella tavalla sotaan.

Jono on poikkeuksellisen pitkä ja johtaa passien noutopisteelle. Osana varautumista ukrainalaiset pitävät huolen siitä, että oma ja läheisten passit ovat voimassa.

Niin myös Jasinska, joka on hakemassa tuoretta passia.

Nyt tilanne on muuttunut. Radikaali muutos on tapahtunut vain vuorokaudessa. Ukrainaan on tulossa poikkeustila koko maahan, poislukien vallatut Donbasin alueet.