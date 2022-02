Yllätyskäänne Ilpo Härmäläisen murhatutkinnassa: Syytetyn ex-vaimo kertoi surmapaikaksi epäillyn veneen ankkurin katoamisesta – tapaus palaa käräjäsaliin

Turussa vuonna 1994 kadonneen Ilpo Härmäläisen epäillyn murhan tutkinnassa on tapahtunut käänne.

Keskusrikospoliisi on suorittanut syyttäjän pyynnöstä asiassa lisätutkinnan saatuaan tapauksesta uutta tietoa.

Murhasta syytetyn 68-vuotiaan miehen entinen vaimo on kertonut lisäkuulusteluissa poliisille, että syytetyn käyttämästä puisesta noin 12-metrisestä purjeveneestä katosi ankkuri mahdollisesti samoihin aikoihin kuin Ilpo Härmäläisen katoaminen tapahtui.

Uusi tieto on antanut poliisille ja syyttäjälle aihetta epäillä, että syytetty käytti ankkuria painona Härmäläisen ruumiin upottamisessa.

Jo aiemmin poliisi ja syyttäjä ovat esittäneet , että syytetty surmasi turkulaisen lakimiehen Ilpo Härmäläisen purjeveneessään ja upotti tämän ruumiin mereen. Vainajan löytämiseksi on tehty sukelluksia Turun Airistolla .

Ilpo Härmäläinen katosi 3. elokuuta 1994 keskellä Turkua. Viimeinen varma havainto hänestä on kello 12 jälkeen Eerikinkatu 20:n edestä.

Murhasta syytetty mies on entinen mainostoimistoyrittäjä , joka oli Härmäläisen liikekumppani vuonna 1994. Syytettyä on kutsuttu julkisuudessa "mainosmieheksi". Hän kiistää surmanneensa Härmäläisen.

Veneen lokikirja on löytynyt

Lisätutkinta käynnistettiin, kun syytetyn ex-vaimo löysi kyseisen purjeveneen lokikirjan, jossa on merkintöjä tapahtuma-ajalta eli elokuulta 1994. Lokikirja on nyt poliisin hallussa.

Lokikirjamerkinnöistä on varmistunut, että mainosmies oli silloisen vaimonsa kanssa Härmäläisen katoamista seuraavana viikonloppuna veneilemässä. Miehen veneen talvisäilytyspaikka on ollut tuohon aikaan Turun Satavassa venepalvelun tiloissa ja kesällä hänellä on ollut vuokrattuna sieltä venepaikka.