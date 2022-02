Ulkoasiainvaliokunnan jäsenten mukaan Venäjän hyökkäys Ukrainaan saattaa yhdistää länttä: “Putinin toimet ovat Venäjän omien etujen vastaisia"

Venäjän hyökkäys Ukrainaan on tuomittu suomalaisten poliitikkojen keskuudessa laajalti. Ulkoasiainvaliokunnan jäsen ja kansanedustaja Jouni Ovaska (kesk.) ja varajäsen, kansanedustaja Satu Hassi (vihr.) sanovat, että Venäjän hyökkäys Ukrainaan vaikuttaa myös Suomeen.

– Nyt on toisteltu, että Suomeen ei kohdistu välitöntä sotilaallista uhkaa, ja uskon, että näin on. Mutta totta kai tämä vaikuttaa Suomeen ja koko Eurooppaan ja meille, jotka olemme Venäjän naapurimaita, tilanne on erityisen huolestuttava, Hassi toteaa.

Myös Jouni Ovaskan mukaan maantieteellisestä Euroopassa vaikutukset vääjäämättä tuntuvat myös Suomessa.

– Diplomaattista keskustelua käytiin pitkään, vielä tammikuulle saakka, mutta nyt Venäjä rikkoi räikeällä tavalla kansainvälisiä sopimuksia ja perustelee toimiaan omalla tulkinnallaan historiasta.

Omien etujen vastainen hyökkäys

Sekä Ovaskan, että Hassin mukaan on tuomittavaa, että Venäjä on aloittanut täyden hyökkäyksen Ukrainaan.

– Olemme hyvin vaikeassa ja arvaamattomassa tilanteessa. Nyt kun tilanne pahenee, vaaditaan nopeita toimia pakotteiden muodossa, Ovaska toteaa.

Satu Hassin mukaan Venäjän toimet nopeuttavat EU:ta luopumisesta fossiilisista polttoaineista ja sitä kautta riippuvuudesta Venäjää kohtaan. Kuva: YLE

– Tilanteen kehittyminen on ollut näköpiirissä ja kaikki ovat toivoneet ettei näin kävisi. Valitettavasti näin on nyt käynyt. Kaikkiaan pidän Putinin toimintaa paitsi täysin tuomittavana, erittäin epäviisaana sekä Venäjän omien etujen vastaisena. Tärkeintä on, että EU:n ja lännen vastatoimet ovat tehokkaat, Hassi sanoo.

Venäjä ajaa Suomea kohti Nato-jäsenyyttä

Hassin mukaan Venäjä on pitkän aikaa yrittänyt vaikuttaa EU:n ja lännen yhtenäisyyteen.

– Hänen hallintonsa trollit ovat vuosikausia tehneet parhaansa, jotta EU ja länsi olisivat epäyhtenäinen, mutta tähän asti ollaan pystytty toimimaan yhtenäisesti. Itse asiassa vaikuttaa siltä, että Putinin toimet ovat tätä yhtenäisyyttä vahvistaneet.

Myös Suomessa on viime aikoina keskusteltu runsaasti Nato-jäsenyydestä.

– Putin on saanut aikaan täysin päinvastaisia toimia, mitä on tavoitellut: Ukrainassa on kansallishenki vahvistunut, Suomessa ja Ruotsissa on Nato-jäsenyyden kannatus voimistunut.

Hassin mukaan Venäjän toimet vaikuttavat myös EU:n energiakauppaan.

– Aivan varmasti EU:n irtautuminen fossiilienergiasta ja sitä kautta riippuvuudesta Venäjään nopeutuu, samalla venäjä menettää tärkeintä rahanlähdettään. Tämä on arvailua, mutta vaikutelmani on, että se yhtenäisyys, mitä länsi on osoittanut, on yllättänyt Putinin, Hassi summaa.

Ovaska korostaa Suomen ja EU:n vastuuta tilanteessa.

– Meilläkin on vastuu siitä, mitä lähialueilla tapahtuu ja miten ukrainan siviilejä voidaan nyt auttaa, Ovaska sanoo.

