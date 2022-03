Kansainvälisiltä sijoittajilta hyvä vastaanotto Kokkolaan suunnitellulle vetytehtaalle – tavoitteena on 30 miljoonan euron koelaitos jo tänä vuonna

Yhtiöllä on alueelta 1,8 hehtaarin tonttivaraus, parhaillaan se tekee laitossuunnitelmaa ja rakennuslupahakemusta.

– Vastaanotto rahoitusmarkkinoilla oli hyvä. Yleisesti ottaen kaikilla sijoittajilla, jotka tutustuivat projektiimme, vastaanotto oli hyvä. Etenkin niillä, jotka ymmärtävät, kuinka tärkeä tämä meidän vety on teollisuudelle, kertoo Hycamite TCD Technologiesin hallituksen puheenjohtaja Matti Malkamäki .

Vähäpäästöistä vetya teollisuuden tarpeisiin

Tunnetuin menetelmä vedyn tuottamiseen lienee erottaminen elektrolyysillä vedestä happi ja vety toisistaan. Menetelmän huonona puolena on, että se vie suuret määrät sähköenergiaa.

Yleisin valmistustapa on maakaasun höyryreformointi. Siinä maakaasun vedyn ja hiilen väliset sidokset rikotaan, ja hiili hapetetaan hiilidioksidiksi eli lopputuotteena on vetyä ja hiilidioksidia, mikä on tietenkin ongelmallista ilmaston kannalta.