Suomalaiset järkyttyivät Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan: "Emmekö me voisi elää rauhassa", kysyy Mirkku Laitinen

Venäjän pitkään kasvattamasta sotilaallisesta paineesta huolimatta hyökkäyssodan käynnistäminen on yllätys.

Yllättyneisyys ja pelko

– Oma näkemykseni on, että jos Euroopassa soditaan, se ei jää kahden maan väliseksi. Tässä ei enää tiedä, että kuoleeko koronaan, lumimyrskyyn vai kolmanteen maailmansotaan, Karjalainen sanoo ja pyörittelee päätään.

– Ihmeelliseltä tuntuu, mietityttää, että mihin tämä maailma on menossa. Uskon, että Suomessa on vielä turvallista, mutta Putin on arvaamaton mies. Hänelle sanoisin, että lopeta nyt tällainen, ei ole mitään aihetta.