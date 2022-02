Ilmakehätutkijat mallinsivat: ydinsodan vaikutus ilmastoon ja otsonikerrokseen olisi luultuakin pahempi

Auringon UV-säteilyä torppaavaa otsonia on stratosfäärissä eniten parinkymmenen kilometrin korkeudessa. Alailmakehässä otsoni on kasvihuonekaasu ja terveyshaitta. Otsonia syntyy ihmisen korkeuksilla varsinkin fossiilisten polttoaineiden käytöstä. Stratosfäärin hyvää otsonia puolestaan on kadonnut muun muassa jääkaapeissa yleisten freonikaasujen takia. Ne kiellettiin 1980-luvun lopulla, ja otsonikerros onkin ollut toipumaan päin. Kuvan viimevuotinen otsoniaukko Antarkiksen päällä oli suurimmillaan noin Pohjois-Amerikan kokoinen.

Kuva: NOAA