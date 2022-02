Kuopioon nousee uusi psykiatriatalo, jossa mielenterveyspotilaita voidaan hoitaa inhimillisemmin – myös pakkohoito muuttuu merkittävästi

Uuden psykiatriatalon rakentaminen Kuopiossa alkaa. Helmikuussa Kysin tontilla on jo tehty valmistelutöitä kuten esimerkiksi puuston poistoa.

Kahdeksankerroksinen psykiatriatalo rakennetaan seuraavan kahden vuoden aikana Kuopion yliopistollisen sairaalan yhteyteen. Vuosia valmisteltu hanke on nyt konkretisoitumassa pitkän odotuksen jälkeen.

– Taustalla on tehty kovasti töitä ja vihdoin pääsemme rakentamaan. Tämä on investointi meidän ja koko hyvinvointialueen tulevaisuudelle, Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin johtaja Jan Tollet iloitsee.

Psykiatriasairaalan rakentamiseen on valmistauduttu jo vuodesta 2017. Esimerkiksi Julkulan sairaalan työntekijät ovat odottaneet uusia tiloja kuumeisesti jo pitkään.

Hän uskoo, että uusissa tiloissa henkilökunnalla on mahdollisuus toteuttaa modernia psykiatriaa hoitotyössä. Tämän mahdollistavat esimerkiksi potilaiden omat huoneet, jotka rauhoittavat osastojen ilmapiiriä ja takaavat paremman yksityisyyden potilaille.

Uuden psykiatriatalon tulevalla paikalla on helmikuussa tehty valmistelevia töitä. Maaliskuussa alkavat varsinaiset rakennustyöt. Rakennus kohoaa Puijonlaaksontien varteen Nesteen huoltamon läheisyyteen.

– Kaikki nämä on keskitetty omaan moduuliin ja ne ovat inhimillisemmät ja potilasystävällisemmät. Potilaat pääsevät liikkumaan omassa tilassa, he pääsevät vessaan ja parvekkeille haukkaamaan raitista ilmaa, Turpeinen kuvailee.

Tilasuunnittelussa varauduttu myös kasvutarpeeseen

Hankkeen valmisteluvaiheessa on tarkkaan selvitetty esimerkiksi tilatarpeita. Tähän on käytetty nykyisiä tilastoja muun muassa hoitopäivistä, avohoidon käyntimääristä sekä hoitojaksojen pituudesta.

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin johtaja Jan Tollet sanoo, että psykiatriatalo on investointi tulevaisuuteen.

– Myös tulevaisuutta on ennakoitu. Tilasuunnittelussa on varauduttu 30 prosentin kasvutarpeeseen. Rakennusta on mahdollista tulevaisuudessa hiukan laajentaa, suunnittelukoordinaattori Jukka Paappanen Psykiatriatalo-projektista kertoo.