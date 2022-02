Sairaaloiden taakka ei ole keventynyt, vaikka koronatilanne vaikuttaa hieman helpottaneen

Sairaalahoidon tarve on pysynyt tasaisen korkealla tasolla, Terveyden ja hyvinvoinninlaitos ja sosiaali- ja terveysministeriö arvioivat tämän hetken koronatilannetta tiedotteessa.

Erikoissairaanhoidon vuodeosastoilla oli eilen keskiviikkona 354 potilasta, kun viikko aiemmin määrä oli 359. Teho-osastoilla oli 37 potilasta, seitsemän enemmän kuin viikko sitten. Potilaista reilu viidennes oli tullut hoitoon muun kuin koronan takia. Osuus on pysynyt suunnilleen samana.

THL:n ja STM:n mukaan epidemian kehittymistä on nyt vaikea arvioida. Yksi syy on se, ettei kaikkia tartuntoja enää testata.

Covid-19 -tartuntojen kokonaismäärä on ollut viime viikkoina hienoisessa laskussa, mikä johtuu epidemiatilanteen rauhoittumisesta Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella. Muualla maassa tilanne vaihtelee ja osin on menty myös vaikeampaan suuntaan.

Kahden viikon ilmaantuvuus on nyt 1 399 sataa tuhatta ihmistä kohti. Edellisessä jaksossa luku oli 1 545.

Ehkä paras mittari epidemiatilanteen hahmottamiseen on jätevesiseuranta. Koronavirusjäämiä on jätevesissä yhä paljon. Trendi on kääntynyt laskuun vain Espoossa ja Helsingissä. Muilla tarkkailuasemilla määrät ovat joko jatkaneet nousua tai pysyneet korkealla tasolla.