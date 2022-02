Suomessa asuvat ukrainalaiset pelkäävät sukulaisten ja tuttujen puolesta: "Tämä ei ole poikien sotaleikki, joku kuolee oikeasti", sanoo Vitalina Konstantinidia

Venäjä hyökkäsi varhain aamulla Ukrainaan monesta suunnasta. Muun muassa maan pääkaupungissa Kiovassa on kuultu räjähdyksiä.

Venäjän presidentti Vladimir Putin kertoi varhain aamulla puheessaan Venäjän aloittavan sotilasoperaation Ukrainassa. Hyvin nopeasti kävi selväksi, että sotilasoperaatio tarkoittaa täysimittaista hyökkäystä kymmeniin kohteisiin Ukrainassa.

Puolen päivän aikaan Ukrainan presidentin neuvonantaja kertoi, että jo yli 40 ukrainalaista sotilasta on kuollut.

Kouvolassa asuva Vitalina Konstantinidia on asunut lapsuutensa Ukrainassa. Hänellä ei ole enää läheisiä sukulaisia maassa, mutta hän on yhä yhteydessä joidenkin koulukaveriensa kanssa sosiaalisessa mediassa. Kavereilta hän myös sai aamulla viestejä siitä, kuinka hänen synnyinmaassaan on alkanut sota.

– Kaverini puhuivat viesteissä siitä, kuinka tämä on stressaava tilanne ja kuinka he ovat peloissaan. Minä kuuntelin heitä, ja sanoin sitten, että kaikki varmasti järjestyy. En pysty auttamaan heitä. Pystyn vain laittamaan viestejä ja rukoilemaan.

Konstantinidia pitää itseään toiveikkaana ihmisenä, ja siksi hän haluaa uskoa, että asiat selviävät Ukrainassa. Hän ei pysty kuitenkaan ymmärtämään, miksi tilanne Ukrainassa on riistäytynyt käsistä.

– Miksi he, jotka ovat tästä vastuussa, eivät löytäneet muita vaihtoehtoja kuin tämän? Tämä ei ole poikien sotaleikki. Joku oikeasti kuolee, joku oikeasti menettää kotinsa, joku menettää läheisensä.

Lapset lähtivät kouluun, sitten tuli ilmahälytys

Yli 20 vuotta Kemissä asunut Nadiya Luukkonen on kotoisin läntisestä Ukrainasta Lvivin kaupungin liepeiltä. Luukkonen on viimeksi tänään aamulla ollut yhteydessä Ukrainassa asuvaan veljeensä, joka asuu noin 100 kilometrin päässä Lvivistä.

Veljen lapsenlapset lähtivät vielä aamulla normaalisti kouluun, mutta sitten kerrottiin koulun menevän kiinni ja tuli ilmahälytys.

– Tämä on hirveää. Vaikka haluaisin kuinka rauhoittua, olen koko ajan stressissä. Siellä tavalliset ihmisiä kärsivät. Kaikki kärsivät, lapset, nuoret ja vanhemmat ihmiset.

Hän pelkää, että Venäjä valtaa koko Ukrainan.

– Minulla on sellainen pelko. Siellä nuoret taistelevat ja lähtevät sotaan. Veli kertoo, että hänen tyttönsä mies lähtee. Hänellä on kolme lasta. Hän on vasta rakentanut talon ja perustanut perheen. Minulla on tosi iso pelko.

Venäjän propaganda puree, jopa Ukrainassa

Jo kolmekymmentä vuotta sitten Suomeen muuttanut kuvataiteilija Vasili Reskalenko on seurannut tapahtumia sukulaistensa avulla.

Aamulla hän puhui Ukrainassa oleville sukulaisilleen puhelimessa ja on etsinyt videoita tilanteesta.

– He kertoivat, että olivat kuulleet aamusta räjähdyksiä. He ovat niin peloissaan, että he ovat kerääntyneet yhteen huoneeseen rukoilemaan, koska heillä ei ole piilopaikkaa.

Reskalenko kertoo seuranneensa Venäjän ja Ukrainan välisiä tapahtumia jo monta vuotta, aina Krimin tapahtumista alkaen.

– Silloin matkustin Ukrainaan ja seurasin tilannetta paikan päällä. Vahvin seuraus siitä oli massiivinen informaatiosota, hän kertoo.

Informaatiosota näyttää Reskalenkon mielestä toimineen. Hän kertoo, että menetti esimerkiksi venäläisiä ystäviään propagandan takia.

Myös ukrainalaiset ovat osittain kääntyneet Venäjän kannattajiksi, Reskalenko kertoo. Taustalla ovat maan poliittinen hajanaisuus ja jatkuvat taistelut.

– Venäjämielisiä ihmisiä on paljon. Jopa kantaukrainalaiset toivovat, että Putin tulisi Ukrainaan ja järjestäisi kaiken. Isänikin halusi järjestystä ja ajatteli, että Putin on oikea mies.

Tällä hetkellä Vasili Reskalenko toivoisi suomalaisilta Ukrainaan voimakasta henkistä tukea, mutta myös konkreettisempi apu tulee tarpeeseen ainakin myöhemmin.

– Ruoka olisi paikallaa,n ja kun pakolaisia tulee, nousee erikseen kysymys siitä, mihin he ovat menossa.

Reskalenko ei kuitenkaan odota pakolaisia vielä hetkeen. Hänen mukaansa moni on toistaiseksi jäänyt Ukrainaan sodan keskelle.

– Minun sukuni sanoi, että he ovat paikalla niin pitkään kuin mahdollista. He eivät voi kuvitella lähtevänsä omasta kodistaan.

"He kertoivat heränneensä pommitusten ääniin"

Kuusankoskella asuva Ukrainasta kotoisin oleva Viktor Zaitsev kuuli torstaiaamuna kuuden aikaan uutisista, että Venäjä oli aloittanut hyökkäyksen hänen kotimaahansa.

Uutinen ei tullut Zaitseville yllätyksenä.

– Tiesin, että niin tapahtuu, mutta en tiennyt, milloin hyökkäys alkaa.

Zaitsev on kotoisin Keski-Ukrainan itäosasta Zaporižžjan kaupungista, jossa hänen vanhempansa asuvat edelleen.

– Soitin heille aamulla ja kerroin, että Venäjän hyökkäys oli alkanut. He kuulivat asiasta minulta, Zaitsev sanoo.

Zaitsev antoi vanhemmilleen ohjeiksi varautua pysyttelemään sisätiloissa.

– Vanhemmillani on tarpeeksi juomavettä, ruokaa ja polttoainetta autoon siltä varalta, että heidän pitää poistua kaupungista. Toistaiseksi on kuitenkin järkevää pysyä kotona. Jos paniikki nousee ja ihmiset lähtevät kodeistaan, venäläisten on helppo hyökätä ihmisjoukkoihin.

Zaitsevin serkku ja joukko hänen ystäviään asuvat Kiovassa.

– He kertoivat heränneensä pommitusten ääniin.

Jos Zaitsevilla ei olisi diabetesta, hän voisi mennä asepalvelukseen. Nyt hän auttaa kotimaataan muilla tavoin.

– Olen lähettänyt rahaa vanhemmilleni. Mietin jatkuvasti, miten voisin auttaa sekä maatani että omia sukulaisiani ja tuttaviani Suomesta käsin.

Zaitsevilla on viesti kaikille suomalaisille. Sota ei hänen mukaansa alkanut torstaiaamuna, vaan jo vuonna 2014.

– Haluan, että ihmiset uskovat yhä Ukrainaan, sen hallitukseen ja armeijaan. Tukekaa Ukrainaa kaikin mahdollisin tavoin, joilla vain voitte, hän vetoaa.

Denys Zaychenkon huoli toisesta kotimaasta on kova

Hämeenlinnan ammattikorkeakoulussa HAMKissa opiskeleva Denys Zaychenko lähetti aamulla herättyään sukulaisilleen Ukrainaan viestin ja kysyi onko kaikki kunnossa.

– Sain vastauksen, että toistaiseksi kaikki on okei.

Suomessa kaksikymmentä vuotta asuneen Zaychenkon äiti, vaimo ja omat lapset ovat täällä. Koko isän puolen suku asuu Ukrainassa Dnipropetrovskan suurkaupungin lähellä. Vantaalla asuvalla Denys Zaychenkolla itsellään on Suomen ja Ukrainan kaksoiskansalaisuus.

Ennen pandemiaa hän kävi säännöllisesti Ukrainassa esimerkiksi loma-aikoina. Huoli Ukrainan sukulaisista ja koko maan tulevaisuudesta on kova.

– Ukraina on minulle toinen kotimaa. Suomi ja Ukraina ovat molemmat sydämessäni, sanoo Zaychenko.

Aamun uutisten perusteella tilanne vaikuttaa Denys Zaychenkon mielestä pahalta. Tieto Venäjän hyökkäyksestä ei kuitenkaan yllättänyt häntä.

– Oli vain ajan kysymys milloin hyökkäys tapahtuu.

Zaychenko on seurannut tilanteen kehittymistä kolmen eri maan medioiden kautta. Hän toteaa, että Suomen, Ukrainan ja Venäjän tiedotusvälineet käsittelevät kukin asiaa eri tavalla.

Ukrainan tiedotusvälineet kertovat, että maan presidentti on tehnyt parhaansa estääkseen sodan. Siitä huolimatta maassa on uskottu, että hyökkäys tulee ennemmin tai myöhemmin. Venäjän mediassa puolestaan myötäillään Putinin lausuntoja siitä, että sotilaallisen väliintulon tarkoitus on vapauttaa itsenäiseksi julistautuneita Ukrainan alueita.

Suomessa asuvien ukrainalaistaustaisten poliittiset mielipiteet erovat Denys Zaychenkon mielestä aika jyrkästikin toisistaan.

– Vaikuttaa vahvasti, jos toinen vanhemmista on venäläinen tai sukujuuret ovat Venäjällä. Näistä asioista ei ukrainalaistaustaisten keskuudessa mielellään nyt kauheasti jutella, koska yritetään välttää erimielisyyksiä.

Ainakin tässä vaiheessa Zaychenkon sukulaiset aikovat pysyä kotona Ukrainassa.

– He aikovat elää sen mukaan, mitä eteen tulee.

Denys Zaychenko uskoo, että Suomessa ollaan valmiita puolustautumaan, jos tilanne kehittyisi niin, että myös Suomi olisi sotilaallisesti uhattuna.

Hän toivoo myös, että sota ei jatku Ukrainassa, vaan maahan koittaa pian taas rauha. Lopputulosta on hänen mielestään vaikea ennustaa, koska Venäjän armeijalla on parempi kalusto käytössään.

– Sodassa kukaan ei voita. Ukraina on valmis puolustamaan itseään ja tappioita tulee molemmille puolille, sanoo Zaychenko.

"Serkut ovat reserviläisiä, mietimme joutuvatko he sotaan"

Ukrainalais-venäläinen Ivana Kokki on syntynyt Venäjällä ja asuu nyt Rovaniemellä. Hänen sukuaan asuu Ukrainassa, Krimillä, Venäjällä ja Valko-Venäjällä.

Kokki sai tietää sodasta aamulla sosiaalisesta mediasta.

– Olen avannut somen seitsemältä ja nähnyt useita postauksia sodasta. Ei tämä tullut yllätyksenä, historiaa kannattaa opiskella: jos siellä sotajoukkoja on kerääntymässä jonnekin rajalle... Mutta silti asia järkyttää, huoli on kova ja suru on iso.

Venäjä sanoo, että he eivät ole aloittaneet sotaa vaan ovat tulleet puolustamaan venäläisiä kansanmurhalta.

– En ole kuullut mitään venäläistä mediaa, en ole katsonut venäläistä televisiota, että on vaikea sanoa, mitä mieltä he ovat tästä. Päällimmäinen syy on kuitenkin se, että Venäjä tarvitsee vapaata aluetta niin, että Nato ei tule lähelle Venäjän rajaa.

Kokki on pitänyt tiivistä yhteyttä sukulaisiinsa Ukrainassa.

– Meillä on yhteinen Whatsapp-ryhmä, ja olemme viestitelleet aamusta saakka. Perheessä on surupäivä, itkupäivä. Huoli on kova, esimerkiksi serkut ovat reserviläisiä, mietimme joutuvatko he sotaan. Todella vaikea asia meille kaikille.

Sukulaisryhmässä ihmetellään sitä, miten sota ylipäätään on mahdollinen.

– Että sota on pahin, mitä voi tapahtua. Ja miten kaksi kansaa, jotka ovat niin kuin serkkukansa, tai jopa sisaruskansa, miten ne voivat sotia toisiaan vastaan. On se järkytys. Tiedän, että meidän perheessä ja monessa kodissa itketään tänään.

Kokki arvelee, ettei Venäjä tyydy Ukrainan itäisten osien valtaamiseen.

– En ole poliitikko eikä ole minkäänlaista koulutusta, mutta en usko, että sota päättyy siihen, että näin vain nämä kaksi aluetta valloitetaan. Uskon, että se menee pidemmälle. Uskon, että suurin osa Ukrainasta menee Venäjän alle. Se on minun mielipiteeni.

