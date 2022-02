Suomi voi ajautua taantumaan, bensa ja ruoka kallistuvat, talouteen tulee valtava epävarmuus – Venäjän hyökkäys vaikuttaa arkielämään monella tavalla

Venäjän hyökkäys Ukrainaan on synnyttänyt poikkeustilan, jolla on mittavia taloudellisia vaikutuksia. Sota tulee heijastumaan Suomen talouteen ja se tuntuu myös tavallisen kuluttajan kukkarossa.

1. Epävarmuus iskee Suomen talouteen

– Tämä epävarmuuden leima, joka talouteen iskee, on nyt valtava, arvioi pankkikonserni Nordean Tuuli Koivu.

Sotatilan synnyttämä epävarmuus rasittaa Koivun mukaan etenkin Suomen taloutta, sillä vientimme rakenne on hyvin teollisuusvetoinen. Epävarmuus voi peruuttaa tilauksia ja lykätä investointeja.

Sotatila herättää paljon kysymyksiä myös pidemmän aikavälin talouskehityksenkin kannalta, etenkin kun taustalla on jo ennestään ollut käynnissä energiamarkkinoiden myllerrys, Koivu sanoo.

– Tämä varmasti heijastuu moniin investointipäätöksiin ja investoinnit muodostavat sen osan Euroopan taloutta, joka on toipunut liian hitaasti koronakriisin jälkeen.

OP:n Reijo Heiskasen mukaan on jopa mahdollista, että energian kallistuminen johtaa siihen, että Suomen talous painuu taantumaan.

2. Bensapumpulla hirvittää

Kuten alla oleva kuva kertoo, öljyn hinta on noussut viime kuukausina kymmeniä dollareita. Heiskasen mukaan hinnannousulle on muitakin syitä, mutta poliittisen tilanteen kiristyminen on ollut siinä merkittävä tekijä.