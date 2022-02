"On harmillista, että pitää sotia", sanoo kuudesluokkalainen Linnea Jansson – Professori antaa kaksi vinkkiä, miten puhua Ukrainan kriisistä lapsille

Hiljaisuus johtui aamun uutisista. Ne kertoivat, että Venäjä on hyökännyt Ukrainaan.

– On harmillista, että edelleen pitää sotia. Mielestäni asiat olisi paljon parempi sopia demokratialla ja juttelemalla kuin sotimalla. Sodassa kuolee ihmisiä, ja se on todella harmillista, sanoo kuudesluokkalainen Linnea Jansson .

Hän on nähnyt kuvia Ukrainan sotatilasta. Niitä ei ole kiva katsoa, eikä hän sitä mielellään teekään.

– Mutta tietenkin tästä maailmantilanteesta on tiedettävä, kuudesluokkalainen toteaa.

Aikuisen tärkein tehtävä on kertoa, että lapsi on turvassa

Aikuisten tärkein tehtävä on vahvistaa lapsen turvallisuudentunnetta.

– On tärkeää kertoa, että sinä olet turvassa ja minun tehtäväni on pitää sinusta huolta, Laakso sanoo.

– Lapsen kysymyksiin tulee vastata, mutta ei pelkoa lietsoen. Sen sijaan voi kertoa, että tilanne on vakava, mutta Ukraina on aika kaukana Suomesta. Sielläkin on ihmisiä, jotka tekevät kaikkensa, jotta mitään kovin pahaa ei tapahdu. Sielläkin vanhemmat pitävät huolen lapsistaan.