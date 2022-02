Venäjä hyökkäsi Ukrainaan – asiantuntijat antavat viisi arviota sodan tavoitteista ja seurauksista

1. Mihin Venäjä pyrkii sotilasoperaatiollaan?

Venäjän eliitti on katsonut, että Venäjä on jo menettänyt Ukrainan, joten sotilasoperaatiossa ei ole mitään menetettävää. Niinpä Venäjä tavoittelee nyt maata Ukrainasta.

– On ilmeistä, että Ukraina on vain yksi näyttämöistä Venäjän ja lännen konfliktissa.

2. Pystyykö Ukraina pysäyttämään hyökkäyksen?

Venäjällä on sodassa sotilaallinen ylivoima. Sillä on enemmän joukkoja, tekniikkaa ja etenkin ilmaylivoima.

3. Mitä länsi voi tehdä?

– Perustavanlainen kysymys on, rajoitetaanko Venäjän energianvientiä. Se on pääkysymys ja siihen pitää vastata, Moshes sanoo.

4. Miten sota vaikuttaa Suomen ja Itämeren alueen turvallisuuteen?

– Nyt Venäjä on osoittanut sen, että kaikki on mahdollista. Mitä pitkittyneempi sota on Euroopassa, sitä enemmän vaikutuksia sillä on muualla, Smith sanoo.