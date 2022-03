Pelit saavat taas ottaa kantaa ja opettaa – Kapital auttaa huomaamaan hyvinvointiyhteiskunnan eriarvoisuuksia

Pelaajia on kahdesta viiteen, lauta on levitetty, rahat jaettu. Aluksi heitetään noppaa siitä, kuka pelaa sorrettuna ja kuka hallitsijana.

– Tämä on siinä mielessä kantaa ottava peli, että yhteiskunta voisi olla tasa-arvoisempi niin Suomessa kuin maailmanlaajuisesti, sanoo akatemiantutkija Kuusela.

Yhteiskunnallisia pelejä tai lasten leikkiä

Kapital-lautapelissä on tarkoitus oppia, millä tavalla luokka, tai paikka yhteiskunnassa vaikuttaa siihen miltä maailma näyttää. Pelin ovat tehneet tutkijat, joiden työn tulokset ovat näin ehkä helpommin vastaanotettavissa kuin paksuna kirjana.

Yhteiskuntateorioista on jo pitkään tehty sarjakuvia, mutta pelin muotoon puettu oppineisuus on uutta. Samoin se, että peli popularisoi tutkimusta, sanoo filosofisen pelitutkimuksen tuore dosentti Jonne Arjoranta Tampereen yliopistosta.

– Se, että peli käsittelee niin suoraan yhteiskunnallisia teemoja, on suhteellisen uusi elementti lautapeleissä, mutta myös digitaalisissa peleissä. Nähdään, että tämä on asia, jota voidaan tehdä peleillä.

Suositut lautapelit kuten Monopoly tai Afrikan tähti kertovat toki maailmasta ja pyrkivät myös opettamaan. Monopolyn oli tarkoitus opettaa miten omistuksen keskittyminen on haitallista. Harva kuitenkaan pelatessaan ajattelee asiaa.

Viime aikoina peleistä on tullut osa kaikenikäisten ajankäyttöä. Pelit sisältävät myös taas näkemyksiä siitä mitä maailmassa tapahtuu.

– Brittiläinen War on Terror -peli esitti terrorin vastaisen sodan toimintana, jossa eri valtiot yrittävät valloittaa öljyalueita, kertoo Arjoranta.

Peli tulee lähelle

Ranskalainen Kapital-peli on sovitettu suomalaiseen yhteiskuntaan. Se on vaatinut työtä, mutta vastineita ei ollut vaikea löytää. Tasa-arvoisena pidetty Suomikin on täynnä esimerkkejä luokkaeroista. Peli näyttää myös asioita, joita ei aina haluaisi omasta elämästään huomata.