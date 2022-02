Paperiliitto jatkaa lakkoa UPM:n tehtailla huhtikuulle – neuvottelut valtakunnansovittelijan johdolla jatkuvat perjantaina

Paperiliitto on ilmoittanut jatkavansa lakkoa metsäyhtiö UPM:n tehtailla kolmella viikolla.

Lakko koskee UPM:n tehtaita, joiden henkilöstö on työskennellyt paperiteollisuuden työehtosopimuksen piirissä. Lakon ulkopuolelle jäävät ne työtehtävät, jotka Helsingin käräjäoikeus on rajannut pois lakosta. Lakko on jatkunut vuodenvaihteesta asti.