Ukraina reagoi sotilaalliseen uhkaan liian myöhään, arvioi Moskovan ex-kirjeenvaihtaja Marja Manninen: "Pienellä armeijalla ei mitään mahdollisuuksia"

Ylen entisen Moskovan kirjeenvaihtajan Marja Mannisen mukaan Venäjän presidentti Vladimir Putin olisi kokenut menettäneensä kasvonsa sekä omiensa että länsimaiden edessä, jos hyökkäystä Ukrainaan ei olisi toteutettu.

– Hartaasti valmistellun hyökkäyksen toteuttaminen oli vääjäämätöntä. Venäjällä on tämä niin sanottu maanmiespolitiikka, jonka perusteella se oikea Venäjä on sitoutunut niin sanotusti suojelemaan omiaan, olivatpa he sitten missä tahansa. Tässä tapauksessa Venäjä lähti suojelemaan näiden tunnustamiensa tasavaltojen venäläisiä ja venäjämielisiä.

Marja Manninen jäi eläkkeelle vuonna 2016. Nykyään hän asuu Haminassa. Kuva: Kirsi-Marja Lönnblad / Yle

Manninen toimi Ylen Moskovan-kirjeenvaihtajana vuosina 2010–2015. Silloinkin Ukrainassa kuohui.

Loppuvuonna 2013 Ukrainan hallitus ilmoitti jäädyttävänsä Euroopan unionin kanssa käydyt neuvottelut vapaakauppa- ja yhteistyösopimuksesta. Hallitus halusi EU:n sijaan vahvistaa siteitä Venäjään.

Ilmoitus sai ukrainalaiset ulos kaduille ja Maidanin aukiolle osoittamaan mieltään. Ensimmäisenä päivänä mielenosoittajia oli joitakin satoja. Muutamassa päivässä mielenosoittajien joukko paisui sataantuhanteen. Helmikuun 2014 mielenosoituksissa kuoli sata ihmistä ja loukkaantui yli tuhat.

Mielenosoitukset olivat lähtölaukaus kriisille, joka sai Ukrainan presidentin pakosalle, hallituksen vaihtumaan, Venäjän valtaamaan Krimin niemimaan ja Venäjä-mieliset kapinalliset aseisiin.

Kahdeksan vuotta myöhemmin liekki on jälleen roihahtanut. Putin ilmoitti varhain torstaiaamuna, että Venäjä aloittaa Itä-Ukrainassa sotilasoperaation.

Myös journalistit varautuvat nyt paremmin

Manninen kertoo olleensa ainoa Ylen journalisti, joka oli vuoden 2014 tapahtumien aikaan paikalla Ukrainassa. Tapahtumien kärjistyminen tuli myös medialle yllätyksenä.

– Emme missään vaiheessa kuvitelleetkaan, että siellä syntyisi mitään suurempaa. Loppujen lopuksi tilanteen kärjistyminen oli yllätys ja tapahtui ikään kuin sattumalta.

Nyt, kahdeksan vuotta myöhemmin tilanteeseen on osattu varautua, ja Ylen journalistit ovat paikan päällä raportoimassa tilanteen kehittymisestä.

– Sillä on todella merkitystä, että meillä suomalaisilla on niin sanotusti omat ihmiset paikan päällä kertomassa autenttisesti, mikä on tilanne. Me olemme pieni maa, ja me olemme riippuvaisia siitä, onko saamamme tieto oikeaa vai ei.

Manninen kertoo, että hänen yhdysvaltalainen journalistiystävänsä lähti Ukrainasta perheineen takaisin Yhdysvaltoihin pari viikkoa sitten. Hän oli nähnyt selvästi sen, mitä oli tulossa.

– Hän sanoi minulle tänä aamuna, että ukrainalaisilta tarvittaisiin nyt talvisodan henkeä.

Ystävä oli kirjoittanut ukrainalaiseen lehteen talvisodasta tietäen sen, että kaikki ukrainalaiset tietävät, mistä on kysymys. Manninenkin törmäsi kirjeenvaihtajana paikallisten talvisotatietouteen.

– He sanoivat, että Suomi on se, joka taisteli urhoollisesti Neuvosto-Venäjää vastaan ja voitti. Ja minä jouduin sanomaan monta kertaa, että mehän ikään kuin hävisimme. Heidän mielestään voitimme, koska säilytimme itsenäisyytemme.

Ukrainalaiset olivat jo tottuneet sotaan

Varautuminen vallalla olevaan tilanteeseen on ollut Mannisen mukaan vahvempaa kuin vuonna 2014. Tilanne on jatkunut jo kauan, rintamalinjat ovat olleet vakiintuneita ja Venäjällä oli aikaa valmistautua sotilaalliseen hyökkäykseen.

Ukraina sen sijaan on Mannisen mielestä reagoinut sotilaallisiin hyökkäyksiin ehkä liian myöhään.

– Valtion johtohan antoi sellaisen käsityksen, että mitään vaaraa ei ole, ja varsinainen varautuminen sotatilaan on alkanut vasta ihan lähipäivänä. Ukrainan armeijahan on tietysti tavattoman paljon pienempi kuin Venäjän armeija, eikä Ukrainalla ole siinä mielessä mitään mahdollisuuksia, Manninen kertoo.

Ainoa, mihin Ukrainan armeija kykenisi, on tilanteen pitkittäminen.

Ukrainalaiset ovat Mannisen mielestä henkisesti varautuneet siihen, että Venäjä painostaa jatkuvasti koko ajan. Sisällissota on jatkunut kahdeksan vuotta, ja sen kanssa on opittu elämään.

– Mutta jos ihmiset vasta nyt lähtevät jonottamaan pankkiautomaateille saadakseen rahaa pakomatkalle, se osoittaa, ettei tilannetta ole otettu tosissaan.

Pahinta olisi koko maan menetys

Mikä olisi pahinta, mitä voisi tapahtua? Ukrainan joutuminen Venäjän alistamaksi, Manninen sanoo.

– "Emämaa"-ukrainalaiset ovat varmasti jo nyt länsimaistuneet niin paljon, että heidän on ihan mahdoton hyväksyä sitä, että heidät alistettaisiin uudelleen Venäjän vallan alle.

Ukraina on myös vaarassa tulla pilkotuksi pelkäksi tyngäksi, jolla ei ole pääsyä Mustalle Merelle. Myös Putinin tunnustamien nukkevaltioiden eli Donetskinin ja Luhanskin hyväksyminen voisi olla yksi huonoista lopputuloksista.

– Mutta tosiasia on se, että ne tulevat joka tapauksessa olemaan täysin Venäjän avun ja tuen varassa.

Venäjällä voi olla ristiriitaista ja varovaista

Tavallinen Venäjän kansalainen on tällä hetkellä pitkälti valtion omistamien tiedotusvälineiden antaman tiedon varassa.

– Siellä on tämäkin tietenkin markkinoitu jo suurena tekona, että länsi ei mahda mitään ja että Venäjä puolustaa omiaan missä tahansa. Länsi on sekasortoinen ja uhkaa Venäjää, joka on turvallinen ja vakaa maa, Manninen maalailee.

Tieto menee sellaisenaan perille kansalaisille, jotka tahtovat uskoa sen. Venäjällä on myös ihmisiä, jotka ajattelevat täysin toisin ja kokevat, ettei ole mitään syytä sotia veljeskansa Ukrainaa vastaan.

– Se on eri asia, lähtevätkö nämä ihmiset näyttämään mielipidettään kaduille, koska se koettaisiin herkästi tässä tilanteessa epäisänmaalliseksi, ja siitä voi seurata vaikka kuinka suuria rangaistuksia. Tämä kansalaisyhteiskuntaa on muutenkin Venäjällä painettu jo niin alas, että Putinia vastaan olevat ihmiset pelkäävät.

Suhde Venäjään on myös Suomessa muuttumassa.

– Tämä varmasti edelleenkin heikentää meidän luottamustamme Venäjää kohtaan. Asennepiirikin muuttuu entistä epäluuloisemmaksi. Nato-myönteisyys voi kenties lisääntyä.