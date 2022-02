EU vastaamassa Venäjän sotatoimiin: Tiedossa historialliseksi luonnehdittuja talouspakotteita, mediatietojen mukaan järeä keino jäänee käyttämättä

Pakotteiden sisällöstä ei ole vielä tarkempaa tietoa. EU-maiden johtajat pitävät tilanteesta tänään yhdeksältä illalla alkavan hätäkokouksen, jossa on tarkoitus hyväksyä uusi pakotepaketti. Pakotteet on von der Leyenin mukaan suunniteltu niin, että ne haittaavat Kremlin kykyä rahoittaa sodankäyntiä.

Ulos SWIFT-järjestelmästä vai ei?

Kyseessä on kansainväliset rahansiirrot mahdollistava järjestelmä, johon kuuluu yli 11 000 rahoituslaitosta. Käytännössä Venäjän sulkeminen ulos järjestelmästä tarkoittaisi sitä, että venäläispankit olisivat suurelta osin kansainvälisten rahoitusvirtojen ulkopuolella. Keinoa on pidetty yhtenä järeimmistä talouspakotteista.

Putin pakotteiden ulkopuolelle?

Yhdysvaltalaisen The New York Times -lehden mukaan (siirryt toiseen palveluun) pakoteneuvotteluissa on hiertänyt se, tulisiko Venäjän presidentti Vladimir Putin pitää edelleen henkilöpakotteiden ulkopuolella vai ei. Saksa ja joukko muita jäsenmaita on lehden mukaan halunnut pitää Putinin henkilöpakotteiden ulkopuolella. Yksi syy tähän voi olla se, että näin diplomaattinen yhteys Putiniin säilyisi paremmin, lehti arvioi.

Erimielisyyttä on ollut myös tiettyihin toimialoihin kohdistuvista pakotteista. Lehden mukaan Italia on vastustanut luksustuotteisiin kohdistuvia pakotteita ja Belgia timantteihin. Näistä erimielisyyksistä huolimatta jäsenmailla on kuitenkin laaja yhteisymmärrys pakotepaketista, The New York Times kertoo.