Hyökkäys Ukrainaan synkensi Viron itsenäisyyspäivän – maa pyysi Natolta artikla 4:n käyttöönottoa, lisää Nato-joukkoja saapumassa lähipäivinä

Aloittamalla täysimittaisen hyökkäyksen Ukrainaan presidentti Vladimir Putin on kuitenkin osoittanut, että nyky-Venäjä kykenee erittäin välinpitämättömään ja säälimättömään toimintaan.

– Tilanne on todella karmea. Putin ei edes salaa, että aloittaa sotilaallisen operaation itsenäistä valtiota vastaan, Viron pääministeri Kaja Kallas kommentoi (siirryt toiseen palveluun) .

– Meillä on valmiussuunnitelma tällaisen (Ukrainan) tilanteen varalle ja sen mukaan edetään, selitti (siirryt toiseen palveluun) puolustusministeri Kalle Laanet .

Viroon on lähipäivinä saapumassa muun muassa mekanisoitu brittipataljoona maassa jo olevan taisteluosaston lisäksi.

Yhdysvallat on luvannut lähettää (siirryt toiseen palveluun) Baltiaan ja Puolaan F-35-hävittäjiä ja AH-64-taisteluhelikoptereita.

380 miljoonan lisäpotti maanpuolustukseen

Näiden oppien perusteella Viro on muokannut puolustussuunnitelmiaan ja tehnyt päätöksiä materiaalihankinnoista. Tammikuun puolivälissä Viron hallitus päätti ylimääräisen 380 miljoonan euron sijoittamisesta maanpuolustukseen.

Hänen mukaansa Viron parhaatkaan ponnistukset eivät kuitenkaan riitä, sillä Venäjän länsirajalla oleva iskukyky on Viroon nähden ylivoimainen.

Tämän takia Nato-jäsenyys on Viron maanpuolustuksen elinehto.

Viron presidentin Alar Karisin puolustuspoliittinen neuvonantaja Liis Mure kertoo Ylelle, että maassa on tähän asti tietoisesti pidetty melko pientä Nato-joukkoa.

Viron omien puolustusvoimien lisäksi Tapan varuskuntaan on sijoitettu brittijohtoinen pataljoonan taisteluosasto. 1 200 sotilaan yksikköön kuuluu noin 850 brittiä, loput ovat Ranskasta, Tanskasta ja Belgiasta.

– Sitä varten on valmiit suunnitelmat ja joukkojen vastaanottamista on harjoiteltu. Kyseessä on salainen tieto, jota en voi avata enempää, Mure sanoo.