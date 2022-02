Sotauutisten järkyttämät parikymppiset nauliutuivat ruudun ääreen: “Pandemia olikin aika pieni murhe”

Nuorille sota Euroopassa oli torstaiaamuun asti vain historiantuntien aihe. Tieto Venäjän täysimittaisesta hyökkäyksestä Ukrainaan vuonna 2022 on jotain, mitä parikymppiset kuvaavat sanalla järkyttävä, uskomaton ja absurdi.

– Pari, kolme tuntia seurasin Ylen aamulähetystä. Tuntui, että on pakko seurata. Ei tällaista ole koskaan minun elinaikanani tapahtunut, sanoo oikeustieteen opiskelija Pyry Kuusinen .

– Siskojen kanssa on Whatsappissa mietitty, että miten tässä käy. Jotenkin nyt tuntuu, että pandemia olikin aika pieni murhe.

Hannula kertoo, että poliittisen johdon kommentit jättivät epävarman ja ristiriitaisen olon: Suomeen ei kohdistu uhkaa, mutta tilanne on kuitenkin vakava.

Venäjän hyökkäys Ukrainaan on aiheuttanut järkytystä ympäri maailman, myös Suomessa. Suomen Punaisen Ristin psykologien valmiusryhmän johtaja Atte Varis kertoo, miten ahdistavaa sotauutisointia tulisi kuluttaa. Toimittajana Marjukka Mattila, Don Lehtinen ja Jaakko Oleander-Turja

Ikäviin uutisiin ei saa uppoutua

Sota Euroopassa saa tiedonjanoiset nauliutumaan ruudun ääreen. Psykologi Atte Varis evästää tuleviin viikkoihin toteamalla, että liika on liikaa.

– On hyvä pysyä perillä, mitä maailmassa tapahtuu, mutta hirveän ikävien uutisten seuraamiseen ei voi uppoutua kokoaikaisesti.

Uutisia on hyvä käydä läpi muiden kanssa. Jos sotauutiset jäävät pakonomaisesti ja tauotta pyörimään päässä, on Variksen mukaan syytä hakea ulkopuolista apua.

Ella-Mari Nurmi on seurannut tilanteen kehittymistä Ukrainassa, mutta tieto hyökkäyssodan alkamisesta tuntui "absurdilta". Hän uskoo Suomen poliittisen johdon olevan tilanteen tasalla.

Sympatiaa myös nuorille venäläissotilaille

– Se on ihan hirveää. He eivät voi opiskella, suunnitelmat jäävät aivan kesken tai kokonaan tekemättä. Heidän tulevaisuutensa on nyt osittain pilattu, Sarai Hannula miettii.