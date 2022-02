Herätys: Asevelvolliset kutsutaan palvelukseen Ukrainassa | SPR valmistautuu Ukrainan auttamiseen | EU-maat päättivät pakotteista Venäjälle

Kiovassa kuultu aamulla räjähdyksiä, Yle seuraa Venäjän hyökkäyksen etenemistä

Suomen Punainen Risti on valmistautunut lähettämään apua Ukrainaan nopeasti , mikäli avunpyyntö tulee. SPR pystyy auttamaan ukrainalaisia kriisin keskellä muun muassa erilaisilla tarvikkeilla sekä koulutetulla henkilöstöllä. Myös mahdollisiin pakolaisiin on varauduttu.

Sadealue on saapunut etelästä ja perjantaina maan etelä- ja keskiosassa sataa lunta ja räntää. Lapissakin voi tulla heikkoja lumisateita. Päivä on tuulinen ja sää poutaantuu vähitellen lännestä alkaen. Lapissa on pohjoisosia lukuunottamatta poutaista ja pikkupakkasta, muualla on lauhaa suojasäätä.