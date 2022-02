Analyysi: Pettymys, järkytys, mutta ei yllätys – Suomi kohtasi Venäjän muutoksen

Viimeistään torstaina maailmalle valkeni, mistä on kyse, kun Venäjä tunkeutui voimalla naapurimaahansa Ukrainaan.

– Nyt naamiot on riisuttu. Vain sodan kylmät kasvot näkyvät, presidentti Niinistö kuvasi.

Ukrainassa on jo käynnissä täysimittainen sota. Venäjä pyrkii viemään nyt maahan erikoiskoulutetut maahanlaskujoukkonsa ja saamaan haltuunsa Ukrainan kaupungit sekä strategiset kohteet. Ukraina taistelee sitkeästi vastaan.

YK:n turvallisuusneuvoston on vaikea tuomita hyökkäystä, sillä Venäjä blokkaa päätöksenteon.

Suomi on länsimaisen yhteisön tavoin nojannut viime kuukaudet diplomaattisen ratkaisun hakemiseen, sillä muita hyviä keinoja ei ole. Parin viime viikon aikana osa poliitikoista ja korkeista virkamiehistä myönsi julkisesti tai taustakeskusteluissa, ettei neuvottelusta tulisi olemaan hyötyä, sillä Venäjä on ennalta päättänyt lopputuloksen.

Hyökkäys ei kuitenkaan hallituslähteiden mukaan ollut enää yllätys. Suomi on läntisten tietolähteiden äärellä.

Naamion taakse on osattu nähdä jonkin aikaa. Georgian sodan 2008 jälkeen Suomi on parantanut taistelukykyään, Krimin miehityksen 2014 jälkeen se on parantanut valmiuttaan ja juuri viime vuoden lopulla investoinut uusimpiin saatavilla oleviin hävittäjiin.