Tutkijat kehittävät terveydenhuollon ammattilaisille nykyistä parempia maskeja: "Tavoite on parantaa heidän elämänlaatuaan"

BIOPROT-hankkeessa on selvitetty erilaisten biopohjaisten materiaalien sopivuuttaa maskikankaan valmistamiseen. Kuvan näytteissä on puuta eri muodoissa, haketta ja selluloosaa.

Puupohjainen kasvomaski halutaan markkinoille pian

– Terveydenhuollossa on paljon ammattiryhmiä, joiden on välttämätöntä käyttää pitkän päivän ajan hengityssuojainta. Minua motivoi tavoite saada parannettua näiden käyttäjäryhmien elämänlaatua, sanoo BIOPROT-hanketta vetävä akatemiatutkija Katri Laatikainen.

- Koronapandemia on osoittanut, että on tärkeää, että huoltovarmuuden kannalta kriittisten tuotteiden osaaminen ja valmistus pysyy Suomessa. Meillä riittää biopohjaisia raaka-aineita ja tässä projektissa on tarkoitus saada kehitettyä yhdessä yritysten ja tutkimusorganisaatioiden kanssa sellaiset tuotteet, jotka ovat tehokkaita, turvallisia käyttää, ja joissa ympäristö ja käyttäjien hyvinvointi on otettu huomioon, Laatikainen kertoo.