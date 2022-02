Pettymys paistoi läpi, kun ulkopolitiikan tutkijat arvioivat EU:n tuoreita pakotteita: "Aika vässykkä kokonaisuus"

Helsingin yliopiston akatemiatutkija Timo Miettisen mukaan on pienoinen pettymys, että Euroopan unioni ei näytä päätyvän sulkemaan Venäjää SWIFT-maksujärjestelmän ulkopuolelle. Yhdysvaltain presidentti Joe Biden olisi ollut valmis SWIFT-järjestelmästä poissulkemiseen.

– Ensimmäinen havainto pakotekeskustelusta on se, että EU on 27 maan liitto ja pakotepolitiikka on eri maiden intressien yhteensovittamista, Miettinen sanoo Ylen aamussa.