Saarikko ja Orpo: Vastapakotteet on hinta, joka meidän on maksettava

Valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk.) ja entinen valtiovarainministeri, kokomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo ovat yhtä mieltä siitä, että Venäjän hyökkäyksellä Ukrainaan on voimakkaat vaikutukset Suomen talouteen. Vaikutukset tulevat näkyviin, kun Venäjä ryhtyy asettamaan vastapakotteita.

Saarikko muistutti, että vaikka seuraukset ovat kovat, kyse on arvoista.

– Rauha on ylin arvo länsimaisessa demokratiassa. Silloin näiden pakotteiden hinta on vain kestettävä, Saarikko sanoi Ylen aamun haastattelussa.

– Se on hinta, joka meidän täytyy yhdessä maksaa ja joka meidän pitää kestää. Uskon, että kestämme sen, koska haluamme näyttää solidaarisuutta, Orpo sanoi.

Orpo: "Energian hinta erittäin vakava paikka"

– Suomi ei niinkään, mutta koko Eurooppa laajuudessaan on hyvin riippuvainen Venäjän energiantuonnista. Juuri nyt se näkyy erittäin voimakkaana öljyn hinnan nousuna, Saarikko sanoi.

Saarikko: "Suomen huoltovarmuus kuntoon"

Saarikon mukaan kriisin vaikutukset talouteen ovat moninaisia. Hän itse on erityisen huolissaan kasvavasta epävarmuudesta maailmanmarkkinoilla.

– Taloudessa on aina huono asia, jos ympärillä on syvä epävarmuus. En voi esimerkiksi luvata, että inflaatio olisi päättymään päin vaan pikemminkin on perusteltua olla huolissaan, Saarikko sanoi.