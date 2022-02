Närpiön kiskontatapauksen uhriluku on kasvanut kolminumeroiseksi – poliisi vetoaa yhteisöön kynnysrahajärjestelmän lopettamiseksi

Myös keskusrikospoliisi on mukana tutkinnassa. Yhteistyötä viranomaisten kanssa on lisätty ja vietnaminkielinen tiedote on laadittu. Poliisi kaipaa lisää tietoa hyväksikäyttäjistä.

Poliisi vetoaa yhteisöön ja kasvihuoneyrittäjiin kynnysrahajärjestelmän lopettamiseksi. Kuva: Juho Teir / Yle