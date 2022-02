Yksi lähti puolustamaan maataan, toinen perui tulonsa – Venäjän hyökkäys Ukrainaan vei työntekijät juvalaiselta maitotilalta

Ukraina on Euroopan viljavinta maata. Palkat ovat läntiseen Eurooppaan verrattuna pieniä, muutamia satoja euroja kuukaudessa, mikä on vetänyt ukrainalaisia töihin Keski-Eurooppaan ja Suomeen. Maaseudun Tulevaisuuden mukaan (siirryt toiseen palveluun) Ukrainasta on odotettu Suomeen ensi kesälle noin 15000 maatalouden kausityöntekijää.