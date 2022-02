Suomen ja Ukrainan välissä on monta maata, mutta turvapaikanhakijoiden tuloon ollaan valmiita – ensi alkuun vapaana on tuhat petipaikkaa

Migri on tarkistanut muun muassa vastaanottokeskusten vapaiden petipaikkojen määrän.

Vastaanottokeskuksissa hyvin tilaa, käyttöaste noin 70 prosenttia

Kähkösen mukaan vastaanottokeskuksissa on tällä hetkellä arviolta tuhat petipaikkaa, jotka voidaan ottaa käyttöön heti.

– Tilaa on, ja meillä on toki suunnitelmia siitä, että esimerkiksi hätämajoituspaikkoja voidaan ottaa tarvitteessa käyttöön,Kähkönen sanoi.

Kähkösen mukaan Suomen tilanne on "hyvin hallinnassa". Hän arvioi, että Suomi ei ehkä ole ukrainalaisten turvapaikanhakijoiden ensimmäinen kohdemaa.

– On todennäköistä, että ukrainalaiset suuntaavat ensin naapurimaihinsa tai niihin maihin, joissa ukrainalaisväestöä oleskelee jo muutenkin. Esimerkiksi Puolaan, Saksaan, Espanjaan tai Italiaan. Tällaisiin turvallisiin, rauhallisiin maihin, Kähkönen sanoi.

Ukrainasta on tultu jo vuosia kausitöihin Suomeen. Maahanmuuttovirasto käsittelee myös tällä hetkellä ukrainalaisten kausityöntekijöiden hakemuksia.

– Tämä koko tilanne on voi toki vaikuttaa myös siihen, miten kausityöntekijöiksi aikovat voivat lähteä kotimaastaan. On vaikea ennakoida, vaikuttaako tilanne kannustavasti vai ehkäisevästi omaan lähtemishalukkuuteen, Kähkönen sanoi.

Kotka varautui jo torstaina

Kotkan vastaanottokeskus on varmistanut muun muassa lisämajoitustilojen saatavuuden.

– Meillä on välitön valmius reagoida asioihin kaikkien toimien osalta, Autio sanoo.

Kotkan vastaanottokeskuksen majoituskapasiteetti on tällä hetkellä 150 asiakasta.

– Suunnitelmat on toimitettu nyt eteenpäin maahanmuuttovirastolle, jotta myös heillä on tarkat tiedot siitä, millaisella kapasiteetilla ja millä aikataululla Kotkan vastaanottokeskus voi toimia. Olemme valmistautuneet tilanteeseen ennakolta niin hyvin, kuin se näillä tiedoilla on mahdollista, Autio sanoo.