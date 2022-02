Näillä aseilla Venäjä hyökkää Ukrainaan – kuvissa on nähty uusia ohjuksia ja vanhempaa panssarirautaa

Torstaina alkanutta maahyökkäystä tuettiin raketinheittimillä ja telatykistöllä, joiden kantama on kymmeniä kilometrejä. Aluksi Venäjä tulitti ukrainalaisia myös omalta puoleltaan rajaa.

Sodassa on molemmin puolin käytetty myös perinteistä vedettävää kenttätykistöä. Seuraavassa videossa näkyy, kuinka tällainen tykistökolonna on tuhottu maantielle. Ajoneuvoissa olevista z-merkinnöistä ne voidaan olettaa venäläisiksi.

Krimin suunnalta pohjoiseen Dnepr-joelle hyökkäsivät muun muassa Krimille aiemmin tuodut Venäjän ilmarynnäkköjoukot. Niiden käyttämiä BDM-4 ja BDM-2 taisteluajoneuvoja näkyy näissä kuvissa. Vaunujen aseistuksena on tykkejä ja panssarintorjuntaohjuksia.

Kuva: EyePress News/Shutterstock/All Over Press

Maahyökkäyksessään Venäjä on käyttänyt maavoimiensa peruskalustoa: T-72M3 ja T-80 panssarivaunuja sekä erilaisia muita taistelu- ja miehistönkuljetusajoneuvoja.

Tällä videolla näkyy etelästä Krimin suunalta etenevä venäläinen kolonna. Sitä ohittavalla T-72-vaunulla on antennissaan Neuvostoliiton punalippu.

Seuraavalla videolla kerrotaan olevan ukrainalaisten Javelin-ohjuksella tuhoama venäläinen taistelupanssarivaunu. Samanlaista kalustoa on Ukrainallakin, joten täysin varmoja ei voida olla, kumman vaunu on tuhottu.

Maahyökkäyksen tukena Venäjä on käyttänyt Mil Mi-24 ja Kamov Ka-52 taisteluhelikoptereita.

Ukraina on puolustautunut muun muassa Javelin-panssarintorjuntaohjuksilla, joita se on saanut Yhdysvalloilta. Javelin lukittuu laukaisun jälkeen kohteeseen ja pyrkii osumaan vaunun kattoon, missä panssari on ohuinta.