Itärajalla toimiva ostoskylä Zsar lakkasi odottamasta venäläisasiakkaita takaisin – siirtyi luksusbrändeistä kotimaisiin liikkeisiin, joihin toivotaan suomalaisia

Venäjän rajan tuntumassa Vaalimaalla sijaitsevassa ostoskylässä on rauhallista.

Virolahdella sijaitseva Zsar on ollut suomalaisten ostosmatkailijoiden varassa siitä lähtien, kun Venäjän vastainen raja suljettiin jo miltei kaksi vuotta sitten koronapandemian vuoksi.

Yhtiössä on lakattu ennakoimasta, milloin raja aukeaa ja venäläiset ostosmatkailijat palaavat Suomeen.

Arkisena talvipäivänä muutamia asiakkaita kiertää kaupasta toiseen. Maria Hongisto on tullut Turusta vierailemaan tyttärensä luona Kymenlaaksossa ja ostoksilla Zsarin ostoskylässä.

– Täällä on pienellä alalla kauppoja, joita ei välttämättä löydy Turusta. Täällä on aika helppo käydä piipahtamassa ja katsomassa, minkälaista tarjontaa on, Hongisto sanoo.