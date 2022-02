Presidentti Sauli Niinistö valmistautuu sotilasliitto Naton hätäkokoukseen – Itämeren turvallisuus kiinnostaa Natoa

Suomi ja Ruotsi on kutsuttu sotilasliitto Naton perjantaiseen hätäkokoukseen. Kokous kutsuttiin koolle, koska Venäjä hyökkäsi Ukrainaan.

Nato kutsui valtiojohtajat koolle pika-aikataululla. Ukrainan sota on Naton rajoilla: Romania, Unkari, Slovakia ja Puola ovat Ukrainan naapureita.

Hyökkääjä Venäjä taas on monen Nato-maan naapuri. Myös kutsun saanut kumppani Suomi on Venäjän naapuri, Ruotsi taas Natolle tärkeän Itämeren rantavaltio.

Nato on vuodesta 2014 alkaen korostanut Itämeren turvallisuutta. Suomi ja Ruotsi ovat turvallisuuden takaajina avainasemassa.

Syvennetyn kumppanuuden maat Suomi ja Ruotsi kutsutaan Naton kokouksiin usein silloin, kun Euroopan unionikin kutsutaan paikalle instituutiona. Tälläkin kertaa myös EU on pöydässä.

Tämänpäiväisessä kokouksessa Nato ei tee päätöksiä, vaan keskustelee. Kokouksen tarkoitus on tuomita Venäjän hyökkäys, lujittaa yhtenäisyyttä ja lähettää viesti tiiviistä liittokunnasta myös ulospäin.

Suomi on niin lähellä Natoa kuin ilman jäsenyyttä voi olla

Suomen ja Naton suhde on lämmin ja läheinen, mutta liittoutunut Suomi ei ole.

Suomen puolustusvoimat harjoittelee tiiviisti yhdessä Nato-maiden kanssa. Systeemit on sovitettu toimimaan yhteen.

Suomi on niin lähellä Natoa kuin se voi olla, olematta jäsen.

Ero sotilasliittoon kuuluvien ja kuulumattomien välillä on kuitenkin kristallinkirkas: kumppani ei saa Nato-jäsenyyden takaamaa jäsenmaiden yhteisen puolustuksen suojaa. Yhteinen puolustus on Naton viides artikla, turvatakuu.

Nato haluaa pitää Suomen ja Ruotsin ajan tasalla

Helsingin yliopiston akatemiatutkija Timo Miettinen arvioi TV1:n Ylen aamu -ohjelmassa perjantaina, että yhteisen tilannekuvan muodostaminen on luontevaa.

– Nato on eilen aktivoinut puolustussuunnitelmia, jotka liittyvät myös Itämereen. Silloin on luonnollista, että Suomi ja Ruotsi ovat mukana.

Suomi on määritellyt itselleen Nato-option, Ruotsi ei

Suomen ja Ruotsin suhde Natoon on maiden sisäpolitiikasta katsottuna erilainen.

Suomi on ilmaissut, että maalla on Nato-optio eli halutessaan mahdollisuus hakea sotilasliiton jäsenyyttä. Ruotsi ei ole kuvannut linjaansa näin, vaikka sielläkin Nato-optio on ollut keskusteluissa aiempaa enemmän.