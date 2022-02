Alikersantti Iiris Vuopala, 20, kertoo viime päivinä miettineensä sotilasvalaa, jossa lupaa puolustaa henkensä kustannuksella isänmaata

Joukkoa, johon kuulun, sekä paikkaani siinä, en jätä missään tilanteessa, vaan niin kauan kuin minussa voimia on, suoritan saamani tehtävän loppuun.

Näitä sotilasvalan sanoja alikersantti Iiris Vuopala on viime päivinä miettinyt.

– Kun oli valassa, sen sanoi vain kaikkien mukana, mutta ei sitä silloin miettinyt sen enempää. Siinä luvataan ja vannotaan jumalan edessä, että käytetään vaikka oma henki, jos on tarve.

20-vuotias Vuopala on yksi neljästä varushenkilöstä, joilta Yle kysyi tuntoja Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan .

Vuopalan mukaan hyökkäys on konkreettinen muistutus siitä, mitä varten Rannikkoprikaatin merikomppaniassa harjoitellaan joka päivä.

– He ovat kyselleet, mitä se voi tarkoittaa minun kohdallani.

Iiris Vuopala on ollut tyytyväinen, että valitsi vapaaehtoisen asepalveluksen.

Alexander Salmenkari: "Joka tuvassa on seurattu uutisia"

Kaartin jääkärirykmentti kouluttaa kaupunkioloissa taisteluun erikoistuneita joukkoja. Ne on tarkoitettu pääkaupunkiseudun ja Uudenmaan puolustamiseen.

– Joka tuvassa on seurattu uutisia. Ei ole mitään paniikkia, enemmänkin sellaista avointa keskustelua siitä, mitä voisi tapahtua, kertoo alikersantti Alexander Salmenkari .

Alikersantin mukaan varuskunnan henkilökunta on ollut koko ajan tukena. On sanottu, että aina voi tulla juttelemaan.

Helsingin Santahaminassa sijaitsevassa jääkärirykmentissä toiminta jatkuu samanlaisena kuin tähänkin asti. Ainoastaan kulunvalvontaa on tehostettu aiemmasta. Varuskunnan alueelle tulijoiden paperit tarkistetaan aiempaa tarkemmin, minkä myös alikersantti on huomannut.

Salmenkari tuo itse esiin sen, että hän on valmis puolustamaan maataan.

– Se on kansalaisvelvollisuus. Jos on pakko, silloin on pakko.