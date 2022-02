Analyysi: Fennovoiman omistajat pyristelevät eroon painajaishankkeestaan – voimalan kohtaloa selvitetään "juristikatraan kanssa"

Suomalainen omistus Fennovoimasta on koottu Voimaosakeyhtiö SF:ään (VSF). Sen hallituksen puheenjohtaja Timo Honkanen kertoo, että "parhaillaan juristikatraan kanssa" selvitetään, mitä kaikkea muuttunut tilanne tarkoittaa Hanhikiven voimalahankkeelle.

Edes sotatoimet eivät vielä riitä Rosatomin hankkeen pysäyttämiseen?

VSF:n toimitusjohtaja Matti Suurnäkki kertoo sähköpostivastauksessaan Ylelle, että käynnissä on hankkeen perusteellinen arviointi.

– Tapahtumien seurausten arviointi VSF:n kannalta on hyvin monimutkainen juridinen ja taloudellinen prosessi. Siihen liittyy olennaisesti se, kuinka EU ja Suomi reagoivat Ukrainan tilanteen edetessä, Suurnäkki kirjoittaa.

VSF:n hallituksen puheenjohtaja Honkasen mukaan hankkeessa mukana olemisen mainehaitta on pientä sen rinnalla, mitä Ukrainassa tapahtuu.

Ylen tietojen mukaan elinkeinoministeriössä katsotaan, että lupaviranomaisena ministeriö ei voi keskeyttää hankkeen etenemistä, jolle eduskunta on antanut periaateluvan. Ministeriössä katsotaan, että edes Venäjän sotatoimet eivät suoraan muuta asiaa.

Omistajat voisivat laittaa pisteen

Avoin kysymys on, riittävätkö suomalaisten omistajien äänet hankkeen keskeyttämiseen ja millaisia korvauksia siihen ehkä liittyisi. VSF omistaa Fennovoimasta 66 prosenttia ja venäläinen RAOS Voima 34 prosenttia.

Omistajien joukossa on suuri joukko kuntia, suurimpina muun muassa Vantaa, Turku, Lahti ja Helsinki Vantaan Energian omistajana. Kuntien lisäksi omistajina on suuryrityksiä kuten Valio, Outokumpu ja S-ryhmä.

Herkässä tilanteessa omistajat ovat keskittäneet kaiken kommentoinnin VSF:lle. Mutta VSF:n hallituksen puheenjohtaja Honkasen mukaan on selvää, että suomalaisomistajat haluavat hankkeesta eroon.

Vain rakennusyhtiö SRV on kertonut ostajan löytymisestä. Se on myymässä osuuttaan venäläisosakas RAOS Voimalle, mutta kaupan vaatima lupa (siirryt toiseen palveluun) työ- ja elinkeinoministeriöltä on edelleen saamatta.