Itärajalla asuvien lasten huoli sai kaupunginjohtajan kirjoittamaan kirjeen – kannustaa puhumaan peloista ja pitämään hauskaa talvilomalla

Venäjän hyökkäys Ukrainaan huolestuttaa myös pienimpiä suomalaisia. Kaakkois-Suomessa Venäjän rajan tuntumassa sijaitsevissa kaupungeissa ja kunnissa on tullut jo vastaan kysymyksiä, jotka askarruttavat alueen asukkaita.

Kaupunginjohtaja oli saanut viestejä, joiden mukaan lapsilla ja nuorilla on paljon kysymyksiä aiheesta.

– Jos lapset ja nuoret käyttävät sosiaalista mediaa ja joka tuutista tulee uutisia, niin se varmaan aiheuttaa pohdintoja ja pelkotilojakin. Kirjoitin kirjeen, jossa muistutettiin, ettei sota kosketa meitä suomalaisia, ja me voimme jatkaa normaalia arkeamme, hän kertoo.

Vastaavan sisältöinen kirje on toimitettu myös kaupungin varhaiskasvatuksen lapsille. Molemmat on julkaistu Kotkan kaupungin sivuilla (siirryt toiseen palveluun) .

Opetushallitus kertoo, miten asiaa kannattaa käsitellä

Ukrainan tilanne on puhuttanut lapsia ja herättänyt osassa lapsia pelkoa myös kotioloissa.

Opetushallitus julkaisi torstaina ohjeita (siirryt toiseen palveluun), joiden avulla lasten ja nuorten kanssa voi käsitellä Ukrainan tilannetta. Tärkeintä on muistuttaa siitä, että Ukrainan tilanne on poikkeuksellinen ja elämä Suomessa on turvallista.