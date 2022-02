Analyysi: Taistelu venäläistä rahanpesua vastaan hävittiin jo – tästä syystä talouspakotteet eivät iske Putinin lähipiiriin tehokkaasti

Rahan alkuperästä ei ole piitattu

Länsimaissa on suljettu silmät jo vuosikymmenten ajan. Erityisen paha tilanne on ollut Britanniassa, joka on ollut pitkään venäläisten oligarkkien temmellyskenttä. Venäjä on toteuttanut maassa myös salamurhia (siirryt toiseen palveluun), joilla on vaiennettu Vladimir Putinin kriitikkoja ja peloteltu muita avaamasta suutaan.