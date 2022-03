Hammaslääkäriin vaikka kello 20 ja viikonloppuisinkin – näin Sotkamossa purettiin paisuneet hammashoitojonot

Koronapandemian aikana suomalaisilla on jäänyt väliin noin kaksi miljoonaa hammaslääkärikäyntiä.

Suun terveydenhuollon henkilökuntaa on myös paikoin siirretty muihin toimintoihin, kuten kotihoitoon.

Esimerkiksi Kainuussa hoitojonossa on tuhansia potilaita. Jonoa alettiin purkamaan helmikuussa Sotkamosta, jossa määriteltiin, että 500 kainuulaisen hampaat laitetaan kuntoon helmi–maaliskuussa.

– Terveyskeskuksista on sellainen sanonta, että sinne kyllä pääsee, muttei pääse pois. Eli hoitojaksot venyvät, Temonen kuvailee ongelmaa.

Hoidot ajoittuivat iltoihin ja viikonlopuille. Sotkamossa Kainuun soten oma henkilökunta teki myös jononpurkua paikallisella sopimuksella iltaisin ja lauantaisin. Sotkamossa jonojen purkua operoineen Spider Medin lääketieteellinen johtaja Joona Iso-Lotila sanoo, että virka-ajan ulkopuolella tehtävään työhön on nyt paljon tilausta myös asiakkailta.

Missä koronaa, siellä hammaslääkärijonoja

Maija-Liisa Auero kertoo, että hankalin tilanne suun terveydenhuollon hoitoon pääsyssä on alueilla, joita koronaepidemia on eniten koetellut. Ne keskittyvät HUS:n ja Varsinais-Suomen alueelle.

Lisäksi vaikeuksia on alueilla, joilla jonot olivat lähes kuusi kuukautta jo ennen koronaepidemiaa, tai joilla henkilöstöpula on ollut suurinta, kuten Kainuussa. Vähiten jonoja korona-aikana on ollut Lapissa.