Ukrainalla on juuri nyt tilaisuus ankaraan vastarintaan Kiovan keskustassa, mutta ovatko osapuolet valmiit valtavaan tuhoon ja kärsimykseen?

Eilen alkanut Venäjän hyökkäys Ukrainaan on edennyt jo Kiovaan. Taisteluja käytiin perjantaina alkuiltapäivästä jo Kiovan kaupungin sisällä kaupungin lähiöissä. Seuraavat tunnit näyttävät, pystyvätkö Ukrainan asevoimat puolustamaan pääkaupunkia.

Erityisesti Syyrian sota sekä kaksi Tshesthenian sotaa ovat opettaneet, että taistelupanssarivaunuille kaupunkiin hyökkääminen on erittäin riskialtista, jos vastassa on päättäväinen puolustus.

– Kiovassa on riittävää ampumaetäisyyttä isoilla bulevardeilla ja aukioilla sekä kevyille panssarintorjunta-aseille että panssarintorjuntaohjuksille. Sinne on todella vaikea mennä panssarivaunuilla, ja vaunut tarvitsevat jalkaväen suojaa. Jalkaväki itsessään taas on kaupungissa aika suojatonta, Mäkitalo sanoo.