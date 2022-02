Fennovoiman ydinvoimalan tärkeä osa pitäisi valaa ja takoa sotatoimien kohteeksi joutuneella alueella Ukrainassa – Säteilyturvakeskus seuraa tilannetta

Venäjä etenee Ukrainassa laajalla rintamalla. Yksi hyökkäyslinja kulkee idän separatistialueelta kohti länttä ja samalla Kramatorskin teollisuuskaupunkia. Siellä sijaitsevassa tehtaassa on jo vuosien ajan valmisteltu Fennovoiman ydinreaktorin paineastian terästöitä.

Säteilyturvakeskuksen edustajat ovat käyneet kymmenisen kertaa kaupungin pohjoispuolella sijaitsevalla tehtaalla, jossa painesäiliön isot teräsosat on tarkoitus valaa ja takoa. Säiliön kokoaminen ja hitsaaminen puolestaan on suunniteltu Venäjän puolella Volgodonskissa sijaitsevalle Rosatomin tehtaalle.

Ylitarkastaja Jukka Mononen on käynyt Kramatorskissa jo useita kertoja. Teräsosien valmistuksen aikana Säteilyturvakeskuksen valvojien pitäisi käydä Ukrainassa vielä tiuhempaan.

Fennovoima arvioi syksyllä, että paineastian osien valmistus voisi alkaa Ukrainan itäosissa tämän vuoden ensimmäisellä puoliskolla ( Raahen Seutu (siirryt toiseen palveluun) ), mutta Venäjän hyökkäyksestä riippumatta tähän on jo siis tullut viivästystä.

Paineastioita valmistetaan muuallakin kuin Venäjällä

Eri medioissa olleiden tietojen mukaan Kramatorskin ympäristössä on nyt havaittu räjähdyksiä Venäjän hyökkäyksen aikana ( Helsingin Sanomat (siirryt toiseen palveluun) ).

– Uusi tehdas ja sen valmistussuunnitelma on arvioitava, ja kyllä lähtisin siitä, että sen kesto on puolesta vuodesta ylöspäin.

Ukraina-käyntien lisäksi Fennovoiman paineastiaratkaisu on työllistänyt Säteilyturvakeskusta muutoinkin. Kyseessä on ydinvoimalan tärkeimpiä osia, johon liittyviä asioita on Monosen mukaan käsitelty jo vuodesta 2017 alkaen.